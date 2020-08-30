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Дмитрий Дибров намерен лишить сына наследства

30.08.2020 20:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Дмитрий Дибров намерен лишить сына наследства

Известный российский телеведущий Дмитрий Дибров поделился планами на то, кому он собирается оставить наследство. Слова шоумена приводит РИА «Новости».

По словам Диброва, он уже задумывался над важным вопросом, когда впервые перенес инсульт. Тогда Дмитрий решил оставить все имущество своей четвертой жене Полине, так как именно она помогала ему восстанавливаться и оказывала всестороннюю поддержку.

Телеведущий отметил, что супруга будет сама решать, что «заслужил» получить в наследство его старший сын Денис, с которым Дибров не виделся уже 15 лет.

Фото: РИА «Новости» / Григорий Сысоев

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Известный российский телеведущий Дмитрий Дибров поделился планами на то, кому он собирается оставить наследство. Слова шоумена приводит РИА «Новости». По словам...
 
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