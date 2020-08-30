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В акции сторонников перемен в Бресте приняли участие около пяти тысяч человек

30.08.2020 20:37 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Бресте 30 августа прошло массовое шествие противников Александра Лукашенко.

Около 14:30 примерно 250 человек с бело-красно-белыми флагами собрались на улице Пушкинской у входа на площадь Ленина. Вход на нее был перекрыт турникетами. Собравшиеся пошли от площади по улицам Пушкинской и Советской. Они скандировали «Жыве Беларусь!», «Уходи!», «Лукашенко в автозак!», «Верым! Можам! Пераможам!»

Люди вышли на проспект Машерова и прошли по нескольким улицам. По ходу движения к колонне присоединялись новые участники. Около 18:00 колонна вернулась на проспект Машерова и пошла по улице Ленина.

Шествие завершилось около 18:30 на улице Ленина перед одноименной площадью. Вход на нее по-прежнему был огорожен турникетами, за которыми стояла шеренга милиционеров.

Около 19:00 участники акции начали расходиться. По оценке правозащитника Романа Кисляка, в шествии приняло участие около пяти тысяч человек.

Как заявила БелаПАН брестчанка Юлия, она пришла на акцию, потому что власти не выполняют требования людей. «Мы добиваемся отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения честных выборов президента», — сказала собеседница.

«Наши голоса на выборах украдены. Я хочу, чтобы Лукашенко понял, что против него 97%», — пояснил мотивы своего участия в акции житель Бреста Николай.

 
Теги: Брест
 
 
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В Бресте 30 августа прошло массовое шествие противников Александра Лукашенко.
 
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