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Во время ливня застряли в грязи — несколько машин тут же остановились помочь

30.08.2020 20:03 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Анастасия вместе с отцом оказалась на трассе неподалеку от МКАД-2 как раз в тот момент, когда начался ливень. Решили переждать непогоду и съехали с дороги. Однако не рассчитали и попали в грязевую яму. Непростая ситуация, если бы не мгновенная готовность других автомобилистов помочь.

— Там была яма, мы в нее случайно съехали. А выехать не могли: все размокло, — рассказала Анастасия.

Во время ливня застряли в грязи — несколько машин тут же остановились помочь
Во время ливня застряли в грязи — несколько машин тут же остановились помочь

Ее отец отправился искать трос и собирался попросить помощи у других автомобилистов. Однако никого тормозить не пришлось. По словам девушки, практически сразу автомобили один за другим стали останавливаться, водители предложили свою помощь.

— Мы и опомниться не успели, а уже остановилось машин семь. Одна попробовала нас вытащить, но не получилось. Тогда за дело взялся джип и сразу вытянул. Очень удивило, что люди оказались такими участливыми и готовыми помочь!

 
 
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Анастасия вместе с отцом оказалась на трассе неподалеку от МКАД-2 как раз в тот момент, когда начался ливень. Решили переждать непогоду и съехали с дороги. Однако не...
 
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