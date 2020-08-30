Во время ливня застряли в грязи — несколько машин тут же остановились помочь

Источник материала: Onliner

Анастасия вместе с отцом оказалась на трассе неподалеку от МКАД-2 как раз в тот момент, когда начался ливень. Решили переждать непогоду и съехали с дороги. Однако не рассчитали и попали в грязевую яму. Непростая ситуация, если бы не мгновенная готовность других автомобилистов помочь.

— Там была яма, мы в нее случайно съехали. А выехать не могли: все размокло, — рассказала Анастасия.









Ее отец отправился искать трос и собирался попросить помощи у других автомобилистов. Однако никого тормозить не пришлось. По словам девушки, практически сразу автомобили один за другим стали останавливаться, водители предложили свою помощь.

— Мы и опомниться не успели, а уже остановилось машин семь. Одна попробовала нас вытащить, но не получилось. Тогда за дело взялся джип и сразу вытянул. Очень удивило, что люди оказались такими участливыми и готовыми помочь!