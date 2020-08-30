Ученые определили температуру на Земле во время ледникового периода

Источник материала: ОНТ

Во время последнего ледникового периода средняя температура на Земле составляла порядка девяти градусов. К подобному выводу пришла группа палеоклиматологов, результаты исследования опубликовал журнал Nature.

Специалисты изучали отложения на стенах пещер времен оледенения и образцы древнего льда.

Ученые выяснили, что к моменту наступления последнего ледникового периода (примерно 2,6 миллиона лет назад) температура на поверхности нашей планеты в среднем уменьшилась на 6,1 градуса. В умеренных широтах данный показатель снизился на три–пять градусов, а в приполярных регионах – упал на 14 градусов.

Один из авторов работы подчеркнул, что в контексте текущего глобального потепления, если в атмосфере будет вдвое больше углекислого газа, температура на Земле вырастет на 3,4 градуса.

Ученые подчеркнули, что результаты исследования позволяют усовершенствовать представления об изменении климата на планете и помогут выбрать наилучшие методы борьбы с глобальным потеплением.

Фото: РИА Новости / Илья Тимин

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