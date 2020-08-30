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Задержанными за повреждение машины милиции оказались футболисты клуба "Крумкачы"

30.08.2020 20:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Футболисты футбольного клуба "Крумкачы" Сергей Козека и Павел Рассолько были задержаны в воскресенье во время акции протеста в Минске, сообщает Tribuna.com.

По информации издания, они находятся в Ленинском РУВД.

В свою очередь, незарегистрированный правоохранительный центр "Весна" проинформировал, что Козека и Рассолько были задержаны за повреждение милицейского микроавтобуса и "были избиты при задержании".

Ранее МВД Беларуси сообщило, что участники несанкционированной акции оппозиции повредили в воскресенье в Минске служебную машину милиции.

"Злоумышленники с помощью подручных предметов разбили лобовое стекло, а также повредили боковые части машины". "Сейчас три человека задержаны и доставлены в Ленинское РУВД столицы", - отметили в министерстве.

"Проводится проверка, устанавливаются иные причастные лица. Действиям задержанных будет дана правовая оценка", - сказала официальный представитель МВД.

В воскресенье в Минске прошла многотысячная акция протеста. По различным оценкам, в ней приняли участие более 100 тыс. человек.
 
Теги: Минск
 
 
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Футболисты футбольного клуба "Крумкачы" Сергей Козека и Павел Рассолько были задержаны в воскресенье во время акции протеста в Минске, сообщает Tribuna.com.
 
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