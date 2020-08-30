По информации издания, они находятся в Ленинском РУВД.





В свою очередь, незарегистрированный правоохранительный центр "Весна" проинформировал, что Козека и Рассолько были задержаны за повреждение милицейского микроавтобуса и "были избиты при задержании".





Ранее МВД Беларуси сообщило, что участники несанкционированной акции оппозиции повредили в воскресенье в Минске служебную машину милиции.





"Злоумышленники с помощью подручных предметов разбили лобовое стекло, а также повредили боковые части машины". "Сейчас три человека задержаны и доставлены в Ленинское РУВД столицы", - отметили в министерстве.





"Проводится проверка, устанавливаются иные причастные лица. Действиям задержанных будет дана правовая оценка", - сказала официальный представитель МВД.





В воскресенье в Минске прошла многотысячная акция протеста. По различным оценкам, в ней приняли участие более 100 тыс. человек.