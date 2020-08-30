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«Организаторы марша – не белорусы, более точно – спецслужбы Польши». Эксперты о ситуации в республике
Источник материала: ОНТ
Как вы думаете, кто больше всего обрадуется, если БалАЗ встанет? Правильно: прямые конкуренты завода, который держит треть мирового рынка карьерных самосвалов. Впрочем, даже «Катерпиллер» вряд ли надеется, что БелАЗ просто так спустит шины и уйдет с рынков, за которые сражался.
Вообще же, наши зарубежные соседи активно включились в вопросы сугубо белорусской политической повестки. Участвуют – как бывшая президент Литвы - в цепях солидарности. С удовольствием – как нынешний премьер Польши - дает интервью одиозным радикальным блогерам, в отношении которых к тому же ведется уголовное дело. Советуют, подсказывают, предлагают посредничество и встречаются – неформально – с неформальными же лидерами оппозиции без определенного статуса. Эту тему в четверг затронул и Александр Лукашенко, отметив, что такие действия явно не носят дружественный характер. Наоборот: речь идет о прямом давлении, более того - агрессии в отношении Беларуси.
Действительно инструментарий задействован весьма широкий: от дипломатии, неофициальных встреч и подковерных интриг до перформансов разной степени художественной ценности.
Корреспондент ОНТ изучил «гибридный арсенал» наших соседей, которые ведут себя отнюдь не по-соседски.
Эксперты выделяют сразу несколько типов давления, которое оказывают на Беларусь. Cходятся во мнении, что и массовые беспорядки, и уличные шествия, которые позиционируются как мирные, тоже его компоненты. Не забываем и о военной составляющей – небывалой активности войск вблизи наших границ. Фактов того, что мирные акции координируются из-за рубежа, признал и один из претендентов на статус кандидата в президенты Цепкало, который сейчас, кстати, тоже находится за пределами страны.
Эксперты предостерегают, что мирные акции в любой момент могут перестать быть безопасными. Прежде всего из-за того, что неизвестно, что на уме у заграничных политтехнологов.
Автор одного из таких каналов ещё до дня выборов публиковал подробные инструкции: как выходить на протесты, где собираться, что с собой брать.
Сейчас размещает план несанкционированных мероприятий. Автор находится в международном розыске, но при этом его принимает польский премьер-министр. Польша открыто поддерживает протестно-настроенных граждан и даже выслала для них гуманитарную помощь. Машину с грузом задержали на границе: отправители не позаботились о том, чтобы оформить необходимые бумаги.
В Польше же заявили об упрощении процедуры перехода границы. А Европейский союз пригрозил очередными санкциями. О геополитических амбициях стран, откуда вещают Telegram-каналы, говорят военные. Небольшой штрих. Главный редактор польского издания «Самое лучшее время» Томаш Зоммер в своём твиттере опубликовал сообщение, где написал, что в «случае распада Беларуси Гродно должен отойти Польше». Возможно, это только его личное мнение. Но таких мнений предостаточно.
Военные манёвры, которые проходят в той же Польше, называют прямым военным давлением. Да, можно возразить, что учения запланировали давно, но и амбиции у стран-соседок тоже появились не накануне выборов.
Польша подписывает очередной договор на размещение на своей территории войск НАТО. При этом подготовка и боевое слаживание не прекращаются.
Эксперты уверены, военное присутствие у белорусских границ – спланированная акция принуждения, которая разрушает диалог между странами.
Одновременно начато давление на семьи военнослужащих, государственных служащих, депутатов. Угрожают в интернете, портят имущество. Облитая кислотой машина принадлежит работнику «Интеграла», он был председателем избирательной комиссии.
Депутатам угрожают и требуют сдать мандаты. По фактам угроз возбуждены уголовные дела. Но в самой Польше, откуда идёт значительное давление, реакция на действия властей не однозначна. Вот мнение Агнешки Пивар в старейшем польском еженедельнике «Myśl Polska».
Усиливается давление и с литовского направления. В Вильнюс, напомним, уехала бывшая кандидат в президенты Тихановская. И уже оттуда выступает с политическими заявлениями и призывами. В Литве встречается с иностранными чиновниками (среди которых представитель Госдепа) и журналистами. Например, с Анри Леви, которого в прессе часто и, вероятно, заслуженно называют «лучшим другом Аль-Каиды», «вестником войны» и «продюсером революций». В свое время он был замечен на баррикадах «арабской весны», продвигал идею военного вмешательства в Ливию, выступал на Майдане дважды. А начал с того, что призывал к бомбардировкам Югославии, за что позже стал одной из самых ненавистных персон в Сербии. Беспрецедентное давление отмечают и другие международные эксперты. «Пробуют реализовать сценарий «цветных революций», - отмечает известный немецкий политолог и издатель журнала «World Economy».
Сценарий «цветной революции» реализовать не удалось, с этим уже пора всем согласиться. Но за выделенные на «майдан» средства ещё предстоит отчитаться. Весьма вероятно, что афтершоки событий ещё будут слышны некоторое время. Но теперь маски сорваны, и очевидно, что подобные попытки дестабилизации обстановки в нашей стране извне будут повторяться. Наша безопасность будет зависеть от того, насколько мы будем готовы защищать интересы нашего государства. В том числе и в информационном пространстве.
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«Организаторы марша – не белорусы, более точно – спецслужбы Польши». Эксперты о ситуации в республике
Как вы думаете, кто больше всего обрадуется, если БалАЗ встанет? Правильно: прямые конкуренты завода, который держит треть мирового рынка карьерных самосвалов....
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