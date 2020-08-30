«Организаторы марша – не белорусы, более точно – спецслужбы Польши». Эксперты о ситуации в республике

Источник материала: ОНТ

Как вы думаете, кто больше всего обрадуется, если БалАЗ встанет? Правильно: прямые конкуренты завода, который держит треть мирового рынка карьерных самосвалов. Впрочем, даже «Катерпиллер» вряд ли надеется, что БелАЗ просто так спустит шины и уйдет с рынков, за которые сражался.

Вообще же, наши зарубежные соседи активно включились в вопросы сугубо белорусской политической повестки. Участвуют – как бывшая президент Литвы - в цепях солидарности. С удовольствием – как нынешний премьер Польши - дает интервью одиозным радикальным блогерам, в отношении которых к тому же ведется уголовное дело. Советуют, подсказывают, предлагают посредничество и встречаются – неформально – с неформальными же лидерами оппозиции без определенного статуса. Эту тему в четверг затронул и Александр Лукашенко, отметив, что такие действия явно не носят дружественный характер. Наоборот: речь идет о прямом давлении, более того - агрессии в отношении Беларуси.

Действительно инструментарий задействован весьма широкий: от дипломатии, неофициальных встреч и подковерных интриг до перформансов разной степени художественной ценности.

Корреспондент ОНТ изучил «гибридный арсенал» наших соседей, которые ведут себя отнюдь не по-соседски.

Эксперты выделяют сразу несколько типов давления, которое оказывают на Беларусь. Cходятся во мнении, что и массовые беспорядки, и уличные шествия, которые позиционируются как мирные, тоже его компоненты. Не забываем и о военной составляющей – небывалой активности войск вблизи наших границ. Фактов того, что мирные акции координируются из-за рубежа, признал и один из претендентов на статус кандидата в президенты Цепкало, который сейчас, кстати, тоже находится за пределами страны.

Эксперты предостерегают, что мирные акции в любой момент могут перестать быть безопасными. Прежде всего из-за того, что неизвестно, что на уме у заграничных политтехнологов.

Сергей Марков, директор Института политических исследований: «Поскольку нам неизвестны планы организаторов марша. Организаторы марша не белорусы, это польские власти, более точно – спецслужбы Польши. Они полностью руководят всеми протестами против. Лукашенко. Это 100%-ный контроль».

Автор одного из таких каналов ещё до дня выборов публиковал подробные инструкции: как выходить на протесты, где собираться, что с собой брать.

Сейчас размещает план несанкционированных мероприятий. Автор находится в международном розыске, но при этом его принимает польский премьер-министр. Польша открыто поддерживает протестно-настроенных граждан и даже выслала для них гуманитарную помощь. Машину с грузом задержали на границе: отправители не позаботились о том, чтобы оформить необходимые бумаги.

Иван Телешинский, первый заместитель Гродненской региональной таможни: «Водителю выставлено дополнительное требование о предоставлении таких документов, но пока такие документы водителем не предоставлены. Подчеркиваю, что, как правило, водители осведомлены о необходимости предоставления определенного перечня документов».

В Польше же заявили об упрощении процедуры перехода границы. А Европейский союз пригрозил очередными санкциями. О геополитических амбициях стран, откуда вещают Telegram-каналы, говорят военные. Небольшой штрих. Главный редактор польского издания «Самое лучшее время» Томаш Зоммер в своём твиттере опубликовал сообщение, где написал, что в «случае распада Беларуси Гродно должен отойти Польше». Возможно, это только его личное мнение. Но таких мнений предостаточно.

Военные манёвры, которые проходят в той же Польше, называют прямым военным давлением. Да, можно возразить, что учения запланировали давно, но и амбиции у стран-соседок тоже появились не накануне выборов.

Руслан Косыгин, начальник главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси: «На территории соседних стран принимается беспрецедентные меры по наращиванию как собственных военных потенциалов, так и возможности по приему и размещению на своей территории иностранных контингентов. Одновременно, и это отмечаем мы, очень серьезно усилена разведывательная деятельность против нашей страны в том числе».

Польша подписывает очередной договор на размещение на своей территории войск НАТО. При этом подготовка и боевое слаживание не прекращаются.

Руслан Косыгин, начальник главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси: «В настоящее время на территории Европейских государств проводятся пять крупных мероприятий оперативно-боевой подготовки. Уже сегодня на территории сопредельных государств с нашей страной на постоянной основе находится контингент войск, насчитывающий в своем составе более 10 000 человек, более 40 боевых летательных аппаратов, более 500 единиц тяжелой военной техники».

Эксперты уверены, военное присутствие у белорусских границ – спланированная акция принуждения, которая разрушает диалог между странами.

Олег Гайдукевич, заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси: «Это разве способствует разряжению обстановке между странами? Нет. И здесь мы должны чётко заявлять, что мы будем на это реагировать и ничего хорошего в этом нет. Недопустимо вмешательство в дела страны ни одной страны в мире, это дело внутренние белорусов, которые должны разобраться сами в своих проблемах путем диалога, национального консенсуса, слышать друг друга и находить компромисс. Другого ничего нет».

Одновременно начато давление на семьи военнослужащих, государственных служащих, депутатов. Угрожают в интернете, портят имущество. Облитая кислотой машина принадлежит работнику «Интеграла», он был председателем избирательной комиссии.

Депутатам угрожают и требуют сдать мандаты. По фактам угроз возбуждены уголовные дела. Но в самой Польше, откуда идёт значительное давление, реакция на действия властей не однозначна. Вот мнение Агнешки Пивар в старейшем польском еженедельнике «Myśl Polska».

«Дипломатия не имеет ничего общего с: 1) вмешательством во внутренние дела других стран; 2) оскорблением президентов других стран; 3) разжиганием «цветных революций». Сразу за рекой Буг находится место, где президент на протяжении четверти века защищал свою страну от глобальных экспериментов и унижений. И этот народ, несмотря на крайне неблагоприятные геополитические обстоятельства, сохранил свою идентичность. Следовательно, Лукашенко должен остаться! Я не собираюсь диктовать белорусам, что делать. Я могу только вежливо попросить своих дорогих соседей, что независимо от возможного недовольства результатами последних президентских выборов, они не уступят никаким внешним подстрекателям, стремящимся к «цветной революции».

Усиливается давление и с литовского направления. В Вильнюс, напомним, уехала бывшая кандидат в президенты Тихановская. И уже оттуда выступает с политическими заявлениями и призывами. В Литве встречается с иностранными чиновниками (среди которых представитель Госдепа) и журналистами. Например, с Анри Леви, которого в прессе часто и, вероятно, заслуженно называют «лучшим другом Аль-Каиды», «вестником войны» и «продюсером революций». В свое время он был замечен на баррикадах «арабской весны», продвигал идею военного вмешательства в Ливию, выступал на Майдане дважды. А начал с того, что призывал к бомбардировкам Югославии, за что позже стал одной из самых ненавистных персон в Сербии. Беспрецедентное давление отмечают и другие международные эксперты. «Пробуют реализовать сценарий «цветных революций», - отмечает известный немецкий политолог и издатель журнала «World Economy».

Александр Сосновский, политолог, руководитель журнала “World Economy” (Германия): «Евросоюз выделил немалые средства. Я недавно разговаривал с коллегой, который много лет работал в правительстве Германии, который мне сказал, что по его сведениям есть информация, что через различные пути, с помощью криптовалюты на протестные мероприятия в Беларуси было переведено порядка шести миллиардов долларов. Это гигантская сумма. Если это правда, то это, конечно, говорит, что так просто эти протесты на нет не сойдут, финансы у них есть. Это нужно проверять, я не могу верифицировать эту информацию, но она есть. Конечно же, меньше всего тот, кто стоит за инициированием этих процессов на Западе меньше всего волнует судьба белорусов и Беларуси. Речь идёт о том, что расшатывается блок России и Беларуси, и расшатывание этого блока даёт определенные преференции в том числе и Западу. В этом их интерес».

Сценарий «цветной революции» реализовать не удалось, с этим уже пора всем согласиться. Но за выделенные на «майдан» средства ещё предстоит отчитаться. Весьма вероятно, что афтершоки событий ещё будут слышны некоторое время. Но теперь маски сорваны, и очевидно, что подобные попытки дестабилизации обстановки в нашей стране извне будут повторяться. Наша безопасность будет зависеть от того, насколько мы будем готовы защищать интересы нашего государства. В том числе и в информационном пространстве.

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