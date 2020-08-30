|
«Тут весь город в поваленных деревьях». В Фаниполе разгулялась стихия
Источник материала: Onliner
Оказывается, в Фаниполе сегодня было не менее интересно, чем в Минске. В городе разгулялась стихия, да так, что повырывала деревья с корнями, разбила окна, испортила заборы, остановки и автомобили. Наконец, разбавила все это градом и локальными потопами.
«Тут весь город в поваленных деревьях!» — рассказала нам очевидец по имени Ольга. Она же поделилась фотографиями с последствиями сильного ветра и дождя. На одном из снимков — массивные для этого времени года ледышки.
Любопытно, что мини-апокалипсис, кажется, не вышел за пределы города. Пострадавших вроде бы нет, но говорят, что как минимум на один припаркованный автомобиль упало дерево.
садовый зонт, круглая форма, каркас: сталь, стойка 32 мм, 2x2 м, бежевый
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Оказывается, в Фаниполе сегодня было не менее интересно, чем в Минске. В городе разгулялась стихия, да так, что повырывала деревья с корнями, разбила окна, испортила...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)