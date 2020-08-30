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«Тут весь город в поваленных деревьях». В Фаниполе разгулялась стихия

30.08.2020 21:07 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Оказывается, в Фаниполе сегодня было не менее интересно, чем в Минске. В городе разгулялась стихия, да так, что повырывала деревья с корнями, разбила окна, испортила заборы, остановки и автомобили. Наконец, разбавила все это градом и локальными потопами.

«Тут весь город в поваленных деревьях». В Фаниполе разгулялась стихия





«Тут весь город в поваленных деревьях!» — рассказала нам очевидец по имени Ольга. Она же поделилась фотографиями с последствиями сильного ветра и дождя. На одном из снимков — массивные для этого времени года ледышки.

«Тут весь город в поваленных деревьях». В Фаниполе разгулялась стихия




Любопытно, что мини-апокалипсис, кажется, не вышел за пределы города. Пострадавших вроде бы нет, но говорят, что как минимум на один припаркованный автомобиль упало дерево.

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Теги: Минск
 
 
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Оказывается, в Фаниполе сегодня было не менее интересно, чем в Минске. В городе разгулялась стихия, да так, что повырывала деревья с корнями, разбила окна, испортила...
 
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