Тема Беларуси в России вышла на первый план: какова позиция РФ в отношении нашей республики?

Источник материала: ОНТ

Как показывает опыт других стран (а нам ближе всего, конечно, Украина) от «белых и мирных протестов» до «цветных революций с красным кровавым оттенком» - один шаг, одно неверное движение. Поэтому мы каждое воскресенье с тревогой следим за тем, что и как разворачивается на улицах Минска. С тревогой: лишь бы никто не дрогнул и не стал крушить и ломать, провоцируя милицию. И лишь бы западным координаторам не захотелось подбросить дров в розжиг неудавшейся революции.

Надо остыть и подумать, что будет, если Беларусь не выстоит. Такой совет Александр Лукашенко дал западным политикам, которые оказывают давление на Беларусь.

Многие уже заметили, что в российском медиаполе тема Беларуси вышла на первый план. И главный вывод, к которому склоняются большинство российских экспертов: угрожая Минску, Запад тем самым держит на прицеле и Москву.

Безусловно, белорусская тема в России остается в информационном топе. На этой неделе в Москве произошло несколько важных событий, которые свидетельствуют о том, что обсуждение поствыборной обстановки в нашей стране перешло в международную плоскость. Ситуация, когда нашими внутренними делами стали открыто заниматься зарубежные акторы, не могла оставить в стороне и Россию. Здесь, действительно, очень остро реагируют на то, что происходит в Беларуси. В первую очередь, памятуя опыт Украины, где, так называемые мирные протесты быстро переросли в антироссийские. В Москве уже, кстати, тоже заметили, что и в Беларуси появилось разделение на «интеллигентный» западный протест, где все очень «креативно», а белорусы – «невероятные», и на, так называемую, провластную «вату». Второй момент небезразличия России - факт союзничества: уровень интеграции между нашими государствами самый высокий на постсоветском пространстве. И если кто-то строил иллюзии, что Кремль будет спокойно смотреть на явные попытки внешнего вмешательства и давления на Беларусь, то как раз на этой неделе Москва четко дала понять западным партнерам: наша власть и наши люди должны решать собственные проблемы сами. Но, если некоторые считают, что без посредников нельзя, - слишком активные у Беларуси соседи - то Россия допускает лишь возможность рекомендаций, а уж никак не жестких ультиматумов.

Именно об этом шла речь в начале недели в Москве в доме приемов российского МИДа. Глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров провел переговоры с заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом. В российскую столицу представитель Госдепартамента прилетел из Вильнюса, где встречался со Светланой Тихановской. Вероятно, о некоторых деталях этой встречи чиновники поговорили. Правда, ни заявление штаба оппозиционного кандидата, ни пресс-релиз Госдепартамента так и не дали понимания того, какую именно поддержку ей готов оказать Вашингтон. Сергей Лавров посоветовал и американцам, и европейцам оставаться в стороне от внутренних дел Беларуси: «не подогревать» и тем более «не разжигать».

Сергей Лавров, министр иностранных дел России: «Призыв наш заключался в том, чтобы ключевые западные страны, прежде всего США и лидеры ЕС, обратили внимание на те круги, которые, скажем, в Польше, в Литве пытаются всячески выражать недовольство тем, что ситуация в Беларуси нормализуется, и пытаются спровоцировать насильственные действия с тем, чтобы вызвать соответствующую реакцию силовиков. Мы считаем это крайне опасным. И я думаю, что господин Биган услышал наши очень серьёзные предостережения. Мы не считаем возможным пытаться что-то навязывать белорусскому руководству и белорусскому народу».

В середине недели более предметно о попытках западных диверсантов не только вмешиваться, но и режиссировать протестные настроения в Беларуси высказался Владимир Путин. Если коротко, то месседж таков: «Дадим по рукам». Правовые основания по линии сотрудничества и ОДКБ, и Союзного государства у России для этого есть.

Владимир Путин, президент России: «Александр Григорьевич попросил меня сформировать определенный резерв из сотрудников правоохранительных органов. И я это сделал. Мы договорились, что он не будет использован до тех пор, пока ситуация не будет выходить из-под контроля. И когда экстремистские элементы, прикрываясь политическим лозунгами, не перейдут определенных границ, не приступят просто к разбою. Мы в разговоре с Александром Григорьеввичем пришли к выводу, что такой необходимости сейчас нет и, надеюсь, ее не будет, поэтому этот резерв мы и не используем».

Но, похоже, кому надо, тот услышал. Координационный совет, который сам себя назначил представительским органом всего белорусского народа, стал активно говорить о необходимости налаживания диалога с Россией. А лучше, сразу с самим Путиным. Хотя здесь сразу же после выборов в Беларуси, дали понять: взаимодействовать будут только с государством и законной властью. Хотя документы, которые штампует координационный совет, российские эксперты все-таки изучают. Например, план реформ, который вначале появился, а потом в спешном порядке исчез с сайта Тихановской. Но кэш Google все помнит. Все тезисы и об агрессивной политике Кремля, и о необходимости выхода из интеграционных структур. Поэтому прозвучавшие на этой неделе заявления от некоторых членов координационного совета о готовности к контактам с Москвой здесь восприняли с удивлением. Мол, вы определитесь, вам шашечки или ехать?

Армен Гаспарян, журналист, политолог, публицист: «Кто затеял первым эту дьявольскую пляску о том, что нам Россия не нужна? Это сделали представители координационного совета оппозиции. После краха они говорят: нет, вы знаете, у нас чего-то не получилось, давайте переиграем эту историю. Ну, может, вы тогда выйдите и для начала скажете - мы не согласны с собственной программой, мы проявляем принципиальность эпохи Сталина, отрицаем свой правый-левый уклон и волюнтаризм. Но этого же тоже нету. А получается абсурдная ситуация: кто и с кем и о чем должен говорить? И самое главное - а кого представляет координационный совет? И на этот вопрос мне никто не может ответить. Выясняется, что есть какой-то там процент людей, которых вообще кооптировали, даже не спрашивая их. Ребята, ну какую благую цель можно построить на лжи?».

Ложью и деструктивом в России называют, кстати, и попытки под предлогом «мирной революции» перетянуть на сторону «несогласных» рабочие профсоюзы. Эксперты уверены: им просто не говорят о реальных целях и последствиях. Россия, конечно, по этому поводу нервничает. 15% их государственного оборонного заказа выполняют предприятия Беларуси, почти 70% нашей продукции идет на российский рынок. Забастовки - это срыв контрактов.

Сергей Бабурин, политик, общественный деятель: «Парадокс белорусской ситуации в том, что этим теневым манипуляторам удалось толкнуть на забастовки те предприятия, которые живы благодаря Лукашенко. А предприятия, которые принадлежат уже иностранцам или контролируются иностранным капиталом в Беларуси, ни одно не бастовало. Почему? Да потому что там работающие прекрасно понимают: они выйдут на забастовку, их выкинут немедленно с предприятия, как ненадежный элемент, и трудоустроится обратно они не смогут. И они безропотно на этих своих хозяев работают. А МАЗ, МТЗ - те предприятия, которые Запад давно мечтает удушить. И именно предприятия эти выходят бастовать против Лукашенко, который их сохранил? Это парадокс, это сюрреализм! Не дай бог Лукашенко махнет на них рукой, от этих предприятий не останется ничего в течение нескольких месяцев».

Конечно, в России считают, что это будет самый негативный сценарий. Все заявления, которые делают на разных уровнях власти, подтверждают тезис о том, что Беларуси нужен внутренний диалог и общество достаточно взрослое для того, чтобы не только ходить на митинги, но и садиться за стол переговоров. Главное, чтобы стулья за этим столом страна расставляла самостоятельно.

В общем, позицию России в отношении Беларуси можно назвать конструктивной и взвешенной. Страна, и об этом неоднократно заявляли в МИДе, открыта для диалога с любыми белорусскими общественными организациями, если у них будет необходимость. Для этого есть посольство в Минске. Все другое вмешательство со стороны России не касается политики. На этой неделе стало известно, что Беларусь станет одной их первых стран, которая получит вакцину против COVID-19, и есть договоренность со стороны России о рефинансировании белорусского кредита в миллиард долларов.

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