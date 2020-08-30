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В Гомеле освистали Дмитрия Баскова
Источник материала: Tut.by
После финала Кубка Салея в Гомеле зрители освистали исполняющего обязанности председателя ФХБ Дмитрия Баскова, сообщает
Баскова пригласили на лед для вручения трофея победителю турнира минскому «Динамо», которое обыграло «Юность» (3:0). В этот момент раздался гул болельщиков, которых, согласно официальному протоколу, в гомельском Ледовом дворце присутствовало полторы тысячи.
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После финала Кубка Салея в Гомеле зрители освистали исполняющего обязанности председателя ФХБ Дмитрия Баскова, сообщает «Прессбол».
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