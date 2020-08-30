Акции протеста в Минске: мирные ли они на самом деле?

Источник материала: ОНТ

Акции протеста тревожат белорусов ещё одни выходные. И основательно портят планы тех, кто действительно хочет отдохнуть перед рабочей неделей. Участники несанкционированных митингов, и даже правильнее будет сказать организаторы, для отвода глаз называют их стихийными и мирными. На деле в глаза тут же бросается, что так называемые мирные протесты не что иное, как технология. Эдакое НЛПишное ОРВИ – Организовать, Раскачать, Вывести, Использовать – подхватывают которое довольно легко.

Вот, к примеру, девушка, увлеченная поиском приключений на пятую точку. Именно ее дама демонстрирует ОМОНовцу. Провокация? Конечно! Градус необходимо повысить. И обязательно продемонстрировать грозный оскал на камеру. Если не реагируют, обязательно зацепят. Делом, словом – не важно: вешаются на шею.

Вступают в словесную перепалку, держа за руку ребёнка, словно прикрываясь им.

Гулять можно. Митинги устраивать нельзя, не получив на это разрешения. Эта женщина накричала на силовиков и потянула сына прямо в оцепление. Просто шла мимо? К сожалению, нет – ее видели с ребенком на акциях протеста на следующий день. Вообще, детей туда тянут, как на ярмарку, игнорируя их же безопасность и собственный здравый смысл. Еще популярно броуновское движение на автодорогах. Побежать наперерез машине или заблокировать движение? Если первое опасно для инициатора, то второе - для других: к примеру, машина скорой помощи не доедет на срочный вызов, что тогда? Кто ответит? Но об этом не рассказывают. Рассказывают о тысячах тысяч собравшихся на площади Победы. И, конечно же, никуда без рекламы – взять в аренду флаг, опубликовать селфи и бегом передавать эстафету, пока информволна не спала.

Это один из координаторов. Вместе с сестрой руководил участниками того самого «женского марша». Правда, когда задержали, начал вилять, рассказывая, что он, вроде как бы и не при чём.

После задержанная женщина попыталась откупиться деньгами от сотрудников милиции. Есть видео этого разговора.

И всех до единого ведь предупреждают не раз и не два: протесты – это незаконно и опасно. Но в среду вечером у костела все же собралась группа людей с флагами. Заявок на продолжительные аплодисменты ни от кого не поступало. И на призывы к порядку мало кто реагировал.

Когда приехала милиция, многие бросились в подземный переход. Благо, людей было немного – могла быть давка. Некоторые митингующие забежали в костел. Объект взяли под охраны, чтобы избежать возможных провокаций. А тем временем в интернете продолжают звать на так называемые стихийные (мол, никто никуда не зовет) и мирные митинги (никому не угрожают и на агрессию не провоцируют). Желающих все меньше, а вот тех, кому сигналы машин, лозунги, крики, да и просто толпы улицах и проспектах порядком надоели – всё больше. Какие же это выходные? Какой же это отдых?

Вот и сегодня были хождения по городу. Пару десятков тысяч опять испортили минчанам выходной день. Лозунги далеки от мирных, а вот эта группа и вовсе устроила представление, намекая на похороны. Кто-то вообще не понимает, что он здесь делает. Для кого-то это забава. В определённое время толпа двинулась ко Дворцу Независимости. Постояли, покричали, но митингующих хватило ненадолго, около часа. И разошлись. А точку во всём процессе поставила гроза. И тех немногочисленных, кто ещё стоял, как будто смыло со столичных улиц.

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