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Митинг в Минске с высоты дрона (видео)

30.08.2020 21:39 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

30 августа в Минске прошел митинг, о котором мы подробно рассказывали. А вот видео и несколько снимков с высоты от нашего читателя, сделанных с помощью квадрокоптера. Получилось впечатляюще. При желании и наличии свободного времени можно попробовать «поштучно» посчитать количество участников шествия.

На видео попали многие ключевые моменты акции. Здесь и колонны людей, идущие на проспект Независимости, и заблокированные правоохранительными органами переходы, и оцепленная стела, и спецтехника, и общие планы с проспекта Победителей.

Митинг в Минске с высоты дрона (видео)
Митинг в Минске с высоты дрона (видео)
Митинг в Минске с высоты дрона (видео)

В ходе мероприятия в Минске было задержано более ста человек. Митинг продолжался около четырех часов и завершился вечером недалеко от Дворца независимости.

Митинг в Минске с высоты дрона (видео)
Митинг в Минске с высоты дрона (видео)
Митинг в Минске с высоты дрона (видео)

 
Теги: Минск
 
 
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30 августа в Минске прошел митинг, о котором мы подробно рассказывали. А вот видео и несколько снимков с высоты от нашего читателя, сделанных с помощью...
 
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