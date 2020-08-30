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Митинг в Минске с высоты дрона (видео)
Источник материала: Onliner
30 августа в Минске прошел митинг, о котором мы подробно
На видео попали многие ключевые моменты акции. Здесь и колонны людей, идущие на проспект Независимости, и заблокированные правоохранительными органами переходы, и оцепленная стела, и спецтехника, и общие планы с проспекта Победителей.
В ходе мероприятия в Минске было задержано более ста человек. Митинг продолжался около четырех часов и завершился вечером недалеко от Дворца независимости.
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30 августа в Минске прошел митинг, о котором мы подробно рассказывали. А вот видео и несколько снимков с высоты от нашего читателя, сделанных с помощью...
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