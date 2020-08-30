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На Тайване трехлетняя девочка уцелела после случайного «полета» на воздушном змее

30.08.2020 21:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

На Тайване трехлетняя девочка уцелела после случайного «полета» на воздушном змее

На Тайване трехлетнюю девочку унес большой воздушный змей. Ребенок чудом уцелел. Об этом информировало центральное информационное агентство острова, передает ТАСС.

В Сети появились кадры случайного «полета».


Инцидент произошел 30 августа в городе Синьчжу на фестивале воздушных змеев. Девочка запуталась в ткани хвостовой части огромного змея, который взмыл под воздействием сильного ветра.

Уточняется, что девочка по фамилии Линь весит 13 кг. В результате ее уволокло на несколько метров от земли. Ребенок провел в воздухе порядка 30 секунд.

Когда малышка опустилась, ее спасли зрители. Пострадавшую доставили в больницу. Девочка отделалась лишь ссадинами на шее и лице.

Дальнейшее проведение фестиваля после инцидента решили приостановить.

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На Тайване трехлетнюю девочку унес большой воздушный змей. Ребенок чудом уцелел. Об этом информировало центральное информационное агентство острова, передает...
 
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