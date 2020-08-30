На Тайване трехлетняя девочка уцелела после случайного «полета» на воздушном змее

Источник материала: ОНТ

На Тайване трехлетнюю девочку унес большой воздушный змей. Ребенок чудом уцелел. Об этом информировало центральное информационное агентство острова, передает ТАСС.

В Сети появились кадры случайного «полета».



Инцидент произошел 30 августа в городе Синьчжу на фестивале воздушных змеев. Девочка запуталась в ткани хвостовой части огромного змея, который взмыл под воздействием сильного ветра.

Уточняется, что девочка по фамилии Линь весит 13 кг. В результате ее уволокло на несколько метров от земли. Ребенок провел в воздухе порядка 30 секунд.

Когда малышка опустилась, ее спасли зрители. Пострадавшую доставили в больницу. Девочка отделалась лишь ссадинами на шее и лице.

Дальнейшее проведение фестиваля после инцидента решили приостановить.

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