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На Тайване трехлетняя девочка уцелела после случайного «полета» на воздушном змее
Источник материала: ОНТ
На Тайване трехлетнюю девочку унес большой воздушный змей. Ребенок чудом уцелел. Об этом информировало центральное информационное агентство острова,
В Сети появились кадры случайного «полета».
Уточняется, что девочка по фамилии Линь весит 13 кг. В результате ее уволокло на несколько метров от земли. Ребенок провел в воздухе порядка 30 секунд.
Когда малышка опустилась, ее спасли зрители. Пострадавшую доставили в больницу. Девочка отделалась лишь ссадинами на шее и лице.
Дальнейшее проведение фестиваля после инцидента решили приостановить.
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На Тайване трехлетнюю девочку унес большой воздушный змей. Ребенок чудом уцелел. Об этом информировало центральное информационное агентство острова, передает...
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