Комментарий «Нашей Нивы»: Как система «Рубеж» оказалась бессильной

Источник материала: АФН

Особенность белорусской бархатной революции 2020 года: будешь утром ехать по проспекту Независимости - и ни за что не поверишь, что через пару часов весь центр будет заблокирован сотнями тысяч демонстрантов. Вот и сегодня около 13 часов числа был идеальный лукашенковский порядок: турникеты, милиция, небольшой дождь.

Необычной казалась только съемочная группа «Russia Today», которая установила на пересечении проспекта и (ул.) Володарского штатив со светом и фотоаппарат на балконе. Такая подготовка свидетельствовала, что пропагандисты точно знали, что именно в этом месте произойдет что-то «вкусное» для них.

Так и случилось: когда первые протестующие с флагами возле гостиницы «Минск» уперлись в забор из турникетов, лихо подъехали автозаки, выскочил ОМОН и похватал людей. Остальным пришлось отбежать к кинотеатру «Центральный». Классная картинка для государственной пропаганды: мизерный протест, решительные действия властей – расстанься с надеждой, так сказать.

Интересно, снимала ли «Russia Today» то, что произошло дальше?

Как автозаки развернулись и остановились у противоположного тротуара. Как снова выскочил ОМОН. Как толпа из нескольких сотен человек направилась к автозакам через проезжую часть и загнала ОМОН обратно. Как на проспекте против людей направили систему «Рубеж» - металлические решетки на джипах, чтобы теснить толпу. Перед выборами ее показали Лукашенко на полигоне, а на проспекте Независимости, против мирной акции, использовали впервые. Как пара сотен демонстрантов оказалась в капкане между «Рубежом» и рядами силовиков возле ГУМа. Как люди дважды прорывались через ряды солдат к Октябрьской. Как потом стали ложиться и садиться на землю перед «Рубежом». Как омоновцы начали вырывать из толпы по одному человеку. Как повели под руки летчика-ветерана, вышедшего на митинг с флагом ВВС. Как «Рубеж» поехал вперед, оттесняя людей своими металлическими решетками...

Снимала ли «Russia Today» дальше?

200 тысячная толпа, что поднималась по проспекту от площади Победы, дыхнула в затылок силовикам. И как они расступились, выпуская людей из капкана.

После этого «Рубеж», застывший на линии ГУМа, превратился в фон для селфи. Ведь никакими хвалеными спецсредствами невозможно разогнать мирный протест, который измеряется не тысячами, а километрами людей. Силовики это понимают. Поймет ли заказчик «Russia Today»?

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