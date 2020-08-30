Источник материала: ОНТ

Добавят радостных эмоций этой осенью наши футболисты. Чемпион Беларуси, брестское «Динамо», уже успешно это делает. В двух матчах отборочного раунда Лиги чемпионов забито восемь голов – такой результативности в еврокубковых играх не показывала еще ни одна белорусская команда.

В следующем раунде чемпион Беларуси будет в числе несеянных команд. Это означает, что, вероятнее всего, «Динамо» получит в соперники команду, которая будет выше по классу и рейтингу. Кто это будет, станет известно во время жеребьёвки 31 августа. В середине же сентября пройдут сами матчи.

В общем, будет ли у нас еще и еврокубковая весна, узнаем совсем скоро. А пока можно проанализировать шансы нашего чемпиона.

Брестское «Динамо» продолжает свой феерический вояж по главному клубному турниру Европы. За два матча забито 8 мячей, футболисты команды в числе лучших бомбардиров в квалификационных раундах. И все это без болельщиков на трибунах, которые так ждали эти еврокубки! Возможно, шанс ещё у них будет увидеть классный футбол. По сути, для выхода в групповой этап и еврокубковую осень осталось одержать всего одну победу.

Во втором отборочном раунде Лиги чемпионов команда Сергея Ковальчука встречалась с лучшей командой Боснии и Герцеговины – «Сараево». Тем самым клубом, который проходил в прошлом сезоне БАТЭ. Победил соперника и Брест – пусть и не без удачи!

При первом взятии ворот на третьей минуте на помощь чемпионам Беларуси приходит рикошет. После 45 минут игры команды уходят на перерыв при счёте 1:1. Андрей Доканович оставляет «Сараево» шансы на успех.

После финального свистка горячие боснийские парни атаковали хладнокровного кипрского арбитра. Предлагали ему свою версию ВАР (в виде просмотра спорных моментов на смартфоне). Но Лукас Сотириу был непреклонен. Позже главный тренер «Сараево» из-за скандала не придёт на пресс-конференцию.

Но это дела боснийские – как и то, что напишут газеты на балканском полуострове: «Бресту повезло» и другие похожие заголовки. Мы же фиксируем исторический выход брестского «Динамо» в третий раунд Лиги чемпионов.

В следующем раунде чемпион Беларуси будет в числе несеянных команд. Это значит, что «Динамо» получит в соперники команду, которая формально по классу и рейтингу выше. Среди потенциальных оппонентов: «Динамо-Загреб», азербайджанский «Карабах», сербская «Црвена Звезда», швейцарский «Янг Бойз» или израильский «Маккаби». Жеребьёвка пройдёт завтра. А матчи 15-го и 16-го сентября.

«Динамо-Брест» уже заработало в Лиге чемпионов более миллиона евро. Но вряд ли клуб и сами игроки ставят этот факт во главу… Такой шанс – сыграть в Лиге чемпионов – для многих выпадает, возможно, раз в жизни. По новым правилам, всего одна игра решает всё. 90 минут – дома или в гостях. «Динамо» уже прыгнуло высоко. Выше головы ли? Узнаем через две недели.

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