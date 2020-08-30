В сторону белорусской границы едет российская бронетехника? Как фильтровать информацию из интернета – рубрика «Антифейк»

Источник материала: ОНТ

Интернет - классная вещь. Технологии с его помощью делают нашу жизнь лучше, комфортнее, эффективнее. Но это, что касается быта. А вот что касается сознания. То здесь этот же интернет может играть с нами в нехорошие игры. Казалось бы, ускорение распространения информации - безусловное благо. Но как быть с её достоверностью? Где найти те мерила, которые ответят нам, что здесь правда, а здесь нет? Президентская кампания-2020 в Беларуси стала самой богатой на фейки за всю историю выборов. Попробуем разоблачить самые вопиющие. Рубрика «Антифейк».

Итак. Танки в городе. Один из пользователей интернета 10 августа распространил фото, на котором, как он утверждает «в сторону белорусской границы» едет российская бронетехника. Оказалось, это фрагмент парада в честь дня Победы аж в 2017 году в Нижнем Тагиле. То есть они уже три года едут к нашей границе? К слову, слухи о вмешательстве иностранных военных – главная псевдо-информационная «страшилка». Сообщения о колоннах российской техники у границы с Беларусью публиковались неоднократно. Например, об этом написала «Медуза». Как бы «новость» одним из первых подхватил тот же Telegram-канал «Нехта», котоый уверенно лидирует по количеству фейков. В данном случае военные то ехали, только сняты были в Ленинградской области аж в 400 км от границы и на день в день ВДВ в Беларуси. Еще псевдоновости от «Нехта». Якобы рабочие Мозырского НПЗ объявили забастовку. В подтверждение - скан листа А4 с требованиями рабочих. Фейк опровергли сами сотрудники НПЗ. Вот официальное сообщение на сайте завода.

«По состоянию на 20 августа 2020 года ОАО «Мозырский НПЗ» работает в штатном режиме на плановой загрузке. При этом предприятие выполняет производственную программу с опережением. Итоги финансово -хозяйственной деятельности предприятия за 7 месяцев положительные».

Более экзотический фейк - участие сербских военных в разгоне протестов в Беларуси. Сообщения об этом пришлось опровергать лично президенту Сербии Александру Вучичу: «Что касается присутствия армии Сербии в Белоруссии, речь идет о злонамеренной лжи о том, что армия Сербии якобы вмешивалась во внутренние дела в Белоруссии, политические протесты». Также Вучич рассказал, что ежегодно Сербия отправляет своих военных на Международные армейские игры, которые проходят в России и Беларуси. «Речь идет о девяти снайперах, которые участвуют в соревнованиях и возвращаются в страну 6 сентября», – отметил сербский президент.

Часть псевдосенсаций из Telegram-каналов направлена, чтобы вызвать неприязнь к работникам правоохранительных органов и массовое осуждение. После акций протеста они разместили информацию о гибели Виталия Манкевича. В интернете утверждали, что его в Столбцах избили милиционеры, дескать травмы оказались несовместимыми с жизнью. Нам удалось разыскать Виталия, который лично подтвердил, что слухи о его смерти слегка преувеличены.

Очередной жертве милицейского беспредела, надеемся, не пришлось самому себе ломать обе руки. И это просто гипс на молнии. Известно, Руслана Кулевича задержали 11 августа на акции в Гродно. 13-го – освободили. После чего он с другом записал видео, в кадре которого видно, что Руслан держит в руках собаку. А уже на следующий день появляется в гипсе и заявляет, что его освободили, а руки сломаны. А этому парню предлагали сделать громкое заявление по поводу своего задержания. Когда парень был уже на свободе к нему обратились неназванные журналисты.

Учитесь фильтровать информацию. Это умение убережет от многих неприятностей в жизни.

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