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СК возбудил уголовные дела из-за повреждения авто и угроз депутату. До этого неизвестные разбили Geely Марии Василевич

31.08.2020 06:07 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Следственный комитет сообщил, что возбудил дело по факту повреждения личного автомобиля депутата. В сообщении СК не называется фамилия. Речь идет о женщине, которая является депутатом Палаты представителей и автомобиль которой повредили 28 августа. В этот же день в Минске разбили Geely Atlas «Мисс Беларусь» и депутата Марии Василевич. 


СК сообщает, что авто повредили неизвестные, «выражая таким образом месть за ее политические взгляды и позицию».

«Накануне в адрес депутата поступали угрозы применения насилия, повреждения имущества, а также многочисленные оскорбления в мессенджерах (Viber, Telegram и др.) в целях воспрепятствования законной деятельности», — сообщает Следственный комитет.

В УСК по городу Минску возбуждили два уголовных дела: по ч.1 ст. 218 (умышленное повреждение имущества, повлекшее причинение ущерба в значительном размере) и ч.1 ст. 366 (угроза в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Следственный комитет сообщает, что «имеются и иные случаи умышленного повреждения личного имущества, транспорта депутатов, а также членов избирательных комиссий и сотрудников правоохранительных структур».

 
Теги: Минск
 
 
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СК сообщает, что авто повредили неизвестные, «выражая таким образом месть за ее политические взгляды и позицию».
 
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