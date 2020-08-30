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В Подмосковье мужчина изувечил жену и покончил с собой
Источник материала: ОНТ
В подмосковном городе Ногинске (Россия) в одной из квартир было найдено тело мужчины. Оттуда же была госпитализирована женщина с химическими ожогами. Об этом
Организована доследственная проверка.
По предварительным данным, пенсионер облил свою супругу химическим веществом, а после совершил самоубийство в соседней комнате.
Криминалисты и следователи осмотрели место происшествия, назначены экспертизы.
Фото: РИА Новости / Алексей Сухоруков
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В подмосковном городе Ногинске (Россия) в одной из квартир было найдено тело мужчины. Оттуда же была госпитализирована женщина с химическими ожогами. Об этом...
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