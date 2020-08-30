В Подмосковье мужчина изувечил жену и покончил с собой

Источник материала: ОНТ

В подмосковном городе Ногинске (Россия) в одной из квартир было найдено тело мужчины. Оттуда же была госпитализирована женщина с химическими ожогами. Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на ГСУ СК по Московской области.

Организована доследственная проверка.

По предварительным данным, пенсионер облил свою супругу химическим веществом, а после совершил самоубийство в соседней комнате.

Криминалисты и следователи осмотрели место происшествия, назначены экспертизы.

Фото: РИА Новости / Алексей Сухоруков

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