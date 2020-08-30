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Информационное давление из Польши на Беларусь огромно: Telegram-каналы, телеканалы, радиостанции и спецслужбы

30.08.2020 22:29 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Информационное давление из Польши на Беларусь огромно: Telegram-каналы, телеканалы, радиостанции и спецслужбы

Мы уже не раз говорили, что информационное давление из Польши в сторону Беларуси огромно. Судите сами. Сколько СМИ и не только пытаться влиять на наше сознание с польской территории. 

Созданные в Варшаве меньше двух лет тому назад как бы независимые Telegram-каналы, оплачиваемый из польского госбюджета телеканал «Белсат», радиостанции «Радыё «Рацыя» и Euroradio – «Европейское радио для Беларуси», веб-портал белорусской оппозиции «Хартия'97», который получил финансирование через польский государственный Фонд международной солидарности. Скажете, это не открытое информационное давление?

Мы в отношении Польши ничего такого не делаем точно. Тому, что в событиях вокруг нашей избирательной кампании польского следа много, свидетельств в последнее время всё больше.

Речь еще и о деятельности польских спецслужб, которые готовились к главному событию в Беларуси заранее. В составе польских вооруженных сил действует так называемая «Центральная группа психологических действий». Это отдельная воинская часть, дислоцирующаяся в городе Быдгощ благодаря своей эмблеме известная под названием «Чёрные пауки». Её основные задачи – оказание информационно-психологического воздействия на войска и население, достижение военных, политических и пропагандистских целей. 

Один из отделов подразделения специально создан для работы в «государствах с конфликтными ситуациями». Они относятся к войскам специального назначения.

Известно, что на их развитие оборонное ведомство Польши выделило в 2019 году на 20% больше средств, чем для других родов войск.

«Чёрные пауки» – это специалисты-полиглоты с опытом проведения психологических операций в рамках миссий НАТО в Ираке и Афганистане. Офицеры «Центральной группы психологических действий» входят в командный состав войск спецназначения НАТО, размещённых у границ России и Беларуси.

При этом доклад польского Военного центра общественного образования «Стратегическая коммуникация и общественные отношения» указывает, что армия Польши при проведении психологических операций использует социальные сети «для инициирования систематических изменений политического характера» и трансляции на общество официальной позиции Варшавы.

Также с октября 2019 года в Польше реализуется программа подготовки специализированных подразделений по выполнению киберопераций в рамках создания «пространства кибербезопасности».

Нам не верится, что вся эта активность просто удачно совпала со временем проведения у нас выборов. Возможно, они четко знали, к чему готовились.

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Мы уже не раз говорили, что информационное давление из Польши в сторону Беларуси огромно. Судите сами. Сколько СМИ и не только пытаться влиять на наше сознание с...
 
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