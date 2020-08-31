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Вице-премьер: когда внешние силы прорвались на БМЗ и остановили на два часа загрузку печей, мы оценили это в 1,5 млн рублей

31.08.2020 08:13 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Во время забастовки рабочих Белорусского металлургического завода на два часа останавливались печи, ущерб от этого составил 1,5 млн рублей, заявил в программе «Главный эфир» на телеканале «Беларусь-1» заместитель премьер-министра Юрий Назаров.

Вице-премьер: когда внешние силы прорвались на БМЗ и остановили на два часа загрузку печей, мы оценили это в 1,5 млн рублей

«Мы видели, что призывы к забастовкам приходят извне. Старались расшатать коллективы крупных промышленных предприятий. Мы видели, что творилось на МТЗ, МАЗе, МЗКТ, «Беларуськалии», БелАЗе. Но ни на один день у нас нигде не остановился конвейер, мы практически на всех предприятиях выполняли сменные задания. Эти попытки расшатать, определенную сумятицу, определенные неудобства нам приносили. Но предприятия работают и работали в штатном режиме», — сказал Назаров.

Он признал, что все это на работу «как-то повлияло». «Кому комфортно работать, когда тебя на проходной встречают с криками, гвалтом, хлопаньем в ладоши, свистом, плакатами?» — возмутился чиновник.

По словам Назарова, несколько дней была напряженная ситуация на «Гродно Азоте», продукция которого затем перерабатывается на других предприятиях концерна «Белнефтехим».

«Поэтому многие трудовые коллективы обратились к трудящимся «Гродно Азота», чтобы они вначале подумали, прежде чем останавливать свое производство, потому что это цепочка — дальше встанет химическая промышленность. Поэтому была определенная настороженность, но, слава богу, прошли уже это», — утверждает вице-премьер.

Назаров сообщил, что были обращения и от внешних партнеров БМЗ: «Мы работаем по предоплате, поэтому они задавали резонный вопрос, если мы отдадим предоплату, вы продукцию нам отгрузите? Так что определенные моменты были, и это, безусловно, могло сказаться».

«Когда внешние силы прорвались на наш завод БМЗ и остановили на два часа технологическую операцию по загрузке печей, мы оценили это в порядка 1,5 млн рублей Это большие деньги», — заявил вице-премьер.

 
Теги: Гродно
 
 
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