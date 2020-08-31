Универсал Rolls-Royce и другие августовские «заготовки» тюнинг-ателье

Источник материала: Tut.by

Многочисленные фирмы и бюро по «автомобильному индпошиву» продолжают соревноваться в «прокачке» и переделке серийных машин самых разных мастей. Причем в этот раз сторонние ателье отметились не только стандартными комплектами доработок для серийных машин, но и основательной переделкой кузовов, создав, по сути, уникальные автомобили.

Впрочем, начнем обзор со стандартного, так сказать, немецкого тюнинга, при котором основное внимание уделяется улучшению динамических характеристик и созданию как можно более эффективного (а зачастую и просто эффектного) обвеса.



Brabus Mercedes GLB

Так, специалисты Brabus добрались до самого свежего «паркетника» в гамме Mercedes — GLB . Внешних изменений у кроссовера не так уж и много — это иной передний бампер с крупными боковыми воздухозаборниками, дополнительное светодиодное освещение на крыше, квартет выхлопных патрубков в темном хроме, новый задний спойлер и различные варианты колесных дисков диаметром от 18 до 20 дюймов.



Brabus Mercedes GLB



Brabus Mercedes GLB

Для GLB доступен также комплект спортивных пружин, уменьшающих дорожный просвет на 3 см, также в Brabus поработали и над салоном — это дорогая кожаная обивка, фирменные коврики с логотипом фирмы и алюминиевые накладки на педали и пороги. Форсировка двигателя пока предлагается для одной модификации — это бензиновая GLB 250, двухлитровый мотор которой после тюнинга развивает 270 л.с. и 430 Нм крутящего момента (+36 л.с. и 80 Нм по сравнению с заводской версией).



ABT RSQ8-R



ABT RSQ8-R

Бренд ABT в следующем году отпразднует свое 125-летие. К слову, известное сегодня тюнинг-ателье ABT Sportsline было основано в 1991 году, однако фамильную историю компания ведет с далекого 1896 года, когда Иоганн Абт открыл в Кемптене свою кузнечную мастерскую. О подарке к юбилею на фирме решили позаботиться заранее — это новый проект на базе «горячего» кроссовера Audi RS Q8. Дизайн автомобиля, после доработки получившего обозначение RSQ8-R, стал еще более агрессивным благодаря развитому обвесу, накладкам на порогах, дополнительным воздуховодам в передних крыльях и 23-дюймовым колесным дискам с особым дизайном и шинами размерности 295/35.

С модернизированной версии четырехлитрового битурбо-V8 удалось «снять» 740 л.с. и 920 Нм крутящего момента против стандартных 600 л.с. и 800 Нм. В итоге до первой «сотни» RSQ8-R выстреливает за 3,4 секунды, а максимальная скорость достигает 315 км/ч. Выпустят RSQ8-R ограниченным тиражом — 125 кроссоверов.



Novitec McLaren GT

Бюро Novitec подготовило программу доработки самой практичной модели в ряду McLaren — «двухдверки» GT . Основное внимание тут уделили перекройке мотора — битурбо-V8 объемом 4 л в заводском исполнении развивает 620 л.с. и 630 Нм, но после модернизации его отдача выросла до 707 л.с. и 714 Нм. У машины от Novitec еще и новые выпускная система из нержавейки и спортивные пружины в подвеске, уменьшающие клиренс на 25 мм.



Novitec McLaren GT



Novitec McLaren GT

После переделок динамические характеристики GT улучшились, хотя и ненамного — разгон до 100 км/ч сократился на 0,2 секунды (до 3 секунд), а «максималка» равна 333 км/ч (+7 км/ч). Для салона доступны различные варианты отделки кожей дорогих сортов и алькантарой.



Posaidon Mercedes-AMG G63



Posaidon Mercedes-AMG G63

Фирма Posaidon «прокачала» внедорожник Mercedes-AMG G63, который в итоге по мощности лишь немного недотянул до показателя Bugatti Veyron. В исходном виде четырехлитровый битурбо-V8 на G63 развивает 585 л.с. и 850 Нм, но в Posaidon «накачали» мотор до 940 л.с. и 1278 Нм! Помимо нового блока управления рост отдачи обеспечили модернизированные турбокомпрессоры, увеличенное давление наддува и улучшенное охлаждение наддувочного воздуха.



Posaidon Mercedes-AMG G63

Компания привела и динамические параметры — разгон до 100 км/ч за 3,6 секунды против 4,5 секунды у исходника, максимальная скорость увеличена с 240 до 280 км/ч. Из прочих доработок — усиленные тормоза с карбон-керамическими дисками (диаметром 420 мм спереди и 360 мм сзади) и новый углепластиковый капот с дополнительными вентиляционными прорезями.



Prior Design Porsche Taycan

Тюнеры из немецкого ателье Prior Design решили побаловать владельцев Porsche Taycan, подготовив для электромобиля в версии Turbo S броский стайлинг-пакет. Он включает массивные расширители колесных арок (чтобы вместить колеса диаметром 22 дюйма) с дополнительными воздухозаборными отверстиями за ними, а также изготовленные из углепластика сплиттер внизу переднего бампера, накладки по бокам, диффузор сзади и крупное стационарное антикрыло.



Prior Design Porsche Taycan

Об изменениях по части электротехники Taycan ничего не сообщается — по всей видимости, начинка осталась стоковой. На исходном Turbo S электромоторы и без того развивают в сумме внушительные 761 л.с. и 1050 Нм тяги, которых хватает на то, чтобы с места до первой «сотни» седан разгонялся за 2,8 секунды.



Lister Stealth



Lister Stealth

Эффектной новинкой отметилась и небольшая британская фирма Lister — это супер-кроссовер Stealth, конвертированный из Jaguar F-Pace SVR. По словам создателей, речь идет о «самом мощном и быстром SUV из Великобритании». Как бы там ни было, но динамика Stealth впечатляет — до 60 миль в час (97 км/ч) кроссовер разгоняется за 3,6 секунды, максимальная скорость достигает 314 км/ч. Под капотом скрывается основательно переработанный компрессорный мотор V8 объемом 5 л — его отдача составляет 676 л.с. и 720 Нм момента (у исходного F-Pace SVR — 550 л.с. и 680 Нм).

Всего Lister выпустит 100 экземпляров Stealth — в Великобритании цены начинаются от 109 950 фунтов.



Silver Spectre Shooting Brake



Silver Spectre Shooting Brake

Бельгийская компания Carat by Duchatelet, сделавшая себе имя на постройке лимузинов и бронированных машин, представила автомобиль с редким типом кузова Shooting Brake — его создали на базе купе Rolls-Royce Wraith . Инициатива в создании этого эксклюзива исходила не от самой компании, а от частного заказчика, имя которого, понятное дело, не называется.



Silver Spectre Shooting Brake

Официальное название машины — Silver Spectre Shooting Brake. Передняя часть кузова от Wraith перешла без изменений, но крыша и корма оригинальные — для разработки дизайна Silver Spectre Shooting Brake привлекли лондонское бюро Niels van Roij Design, среди громких проектов которого универсал Tesla и Adventum Coupe на базе Range Rover. Салон трехдверного универсала сохранил четырехместную компоновку, а багажник (его объем не называется) получил шикарную отделку кожей черного, белого и красного цвета.



Silver Spectre Shooting Brake

Техническая часть, по всей видимости, осталась стандартной. Цена вопроса также не разглашается, но заказчик Silver Spectre Shooting Brake стал идейным вдохновителем проекта — в Carat by Duchatelet намерены построить как минимум еще шесть универсалов. Их также изготовят по индивидуальным заказам и с особой отделкой — одинаковых машин не будет.



AutoK9 Dacia Duster Cabrio



AutoK9 Dacia Duster Cabrio

Необычную работу показала и румынская ремонтная тюнинг-мастерская AutoK9 — это (в меру) роскошный кабриолет на базе Dacia Duster! Причем, как отметили в компании, за основу был взят битый кроссовер, который в процессе восстановления лишился задней пары дверей и обрел новые компоненты. В частности, расширители колесных арок, новые диски черного цвета, а также новые сиденья и переднюю панель в салоне, в которую вписали крупный «планшет» мультимедиасистемы а-ля Tesla.



AutoK9 Dacia Duster Cabrio

Более того, интерьер получил щедрую отделку белой кожей, а пол устлан натуральным деревом. Об изменениях по технической части информации нет. Зато известно, что на переделку машины было потрачено 30 тысяч евро, а на саму работу ушло четыре месяца.