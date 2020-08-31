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Универсал Rolls-Royce и другие августовские «заготовки» тюнинг-ателье
Источник материала: Tut.by
Многочисленные фирмы и бюро по «автомобильному индпошиву» продолжают соревноваться в «прокачке» и переделке серийных машин самых разных мастей. Причем в этот раз сторонние ателье отметились не только стандартными комплектами доработок для серийных машин, но и основательной переделкой кузовов, создав, по сути, уникальные автомобили.
Впрочем, начнем обзор со стандартного, так сказать, немецкого тюнинга, при котором основное внимание уделяется улучшению динамических характеристик и созданию как можно более эффективного (а зачастую и просто эффектного) обвеса.
Так, специалисты Brabus добрались до самого свежего «паркетника» в гамме Mercedes —
Для GLB доступен также комплект спортивных пружин, уменьшающих дорожный просвет на 3 см, также в Brabus поработали и над салоном — это дорогая кожаная обивка, фирменные коврики с логотипом фирмы и алюминиевые накладки на педали и пороги. Форсировка двигателя пока предлагается для одной модификации — это бензиновая GLB 250, двухлитровый мотор которой после тюнинга развивает 270 л.с. и 430 Нм крутящего момента (+36 л.с. и 80 Нм по сравнению с заводской версией).
Бренд ABT в следующем году отпразднует свое 125-летие. К слову, известное сегодня тюнинг-ателье ABT Sportsline было основано в 1991 году, однако фамильную историю компания ведет с далекого 1896 года, когда Иоганн Абт открыл в Кемптене свою кузнечную мастерскую. О подарке к юбилею на фирме решили позаботиться заранее — это новый проект на базе «горячего» кроссовера Audi RS Q8. Дизайн автомобиля, после доработки получившего обозначение RSQ8-R, стал еще более агрессивным благодаря развитому обвесу, накладкам на порогах, дополнительным воздуховодам в передних крыльях и 23-дюймовым колесным дискам с особым дизайном и шинами размерности 295/35.
С модернизированной версии четырехлитрового битурбо-V8 удалось «снять» 740 л.с. и 920 Нм крутящего момента против стандартных 600 л.с. и 800 Нм. В итоге до первой «сотни» RSQ8-R выстреливает за 3,4 секунды, а максимальная скорость достигает 315 км/ч. Выпустят RSQ8-R ограниченным тиражом — 125 кроссоверов.
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После переделок динамические характеристики GT улучшились, хотя и ненамного — разгон до 100 км/ч сократился на 0,2 секунды (до 3 секунд), а «максималка» равна 333 км/ч (+7 км/ч). Для салона доступны различные варианты отделки кожей дорогих сортов и алькантарой.
Фирма Posaidon «прокачала» внедорожник Mercedes-AMG G63, который в итоге по мощности лишь немного недотянул до показателя Bugatti Veyron. В исходном виде четырехлитровый битурбо-V8 на G63 развивает 585 л.с. и 850 Нм, но в Posaidon «накачали» мотор до 940 л.с. и 1278 Нм! Помимо нового блока управления рост отдачи обеспечили модернизированные турбокомпрессоры, увеличенное давление наддува и улучшенное охлаждение наддувочного воздуха.
Компания привела и динамические параметры — разгон до 100 км/ч за 3,6 секунды против 4,5 секунды у исходника, максимальная скорость увеличена с 240 до 280 км/ч. Из прочих доработок — усиленные тормоза с карбон-керамическими дисками (диаметром 420 мм спереди и 360 мм сзади) и новый углепластиковый капот с дополнительными вентиляционными прорезями.
Тюнеры из немецкого ателье Prior Design решили побаловать владельцев Porsche Taycan, подготовив для электромобиля в версии Turbo S броский стайлинг-пакет. Он включает массивные расширители колесных арок (чтобы вместить колеса диаметром 22 дюйма) с дополнительными воздухозаборными отверстиями за ними, а также изготовленные из углепластика сплиттер внизу переднего бампера, накладки по бокам, диффузор сзади и крупное стационарное антикрыло.
Об изменениях по части электротехники Taycan ничего не сообщается — по всей видимости, начинка осталась стоковой. На исходном Turbo S электромоторы и без того развивают в сумме внушительные 761 л.с. и 1050 Нм тяги, которых хватает на то, чтобы с места до первой «сотни» седан разгонялся за 2,8 секунды.
Эффектной новинкой отметилась и небольшая британская фирма Lister — это супер-кроссовер Stealth, конвертированный из Jaguar F-Pace SVR. По словам создателей, речь идет о «самом мощном и быстром SUV из Великобритании». Как бы там ни было, но динамика Stealth впечатляет — до 60 миль в час (97 км/ч) кроссовер разгоняется за 3,6 секунды, максимальная скорость достигает 314 км/ч. Под капотом скрывается основательно переработанный компрессорный мотор V8 объемом 5 л — его отдача составляет 676 л.с. и 720 Нм момента (у исходного F-Pace SVR — 550 л.с. и 680 Нм).
Всего Lister выпустит 100 экземпляров Stealth — в Великобритании цены начинаются от 109 950 фунтов.
Бельгийская компания Carat by Duchatelet, сделавшая себе имя на постройке лимузинов и бронированных машин, представила автомобиль с редким типом кузова Shooting Brake — его создали на базе купе
Официальное название машины — Silver Spectre Shooting Brake. Передняя часть кузова от Wraith перешла без изменений, но крыша и корма оригинальные — для разработки дизайна Silver Spectre Shooting Brake привлекли лондонское бюро Niels van Roij Design, среди громких проектов которого универсал
Техническая часть, по всей видимости, осталась стандартной. Цена вопроса также не разглашается, но заказчик Silver Spectre Shooting Brake стал идейным вдохновителем проекта — в Carat by Duchatelet намерены построить как минимум еще шесть универсалов. Их также изготовят по индивидуальным заказам и с особой отделкой — одинаковых машин не будет.
Необычную работу показала и румынская ремонтная тюнинг-мастерская AutoK9 — это (в меру) роскошный кабриолет на базе Dacia Duster! Причем, как отметили в компании, за основу был взят битый кроссовер, который в процессе восстановления лишился задней пары дверей и обрел новые компоненты. В частности, расширители колесных арок, новые диски черного цвета, а также новые сиденья и переднюю панель в салоне, в которую вписали крупный «планшет» мультимедиасистемы а-ля Tesla.
Более того, интерьер получил щедрую отделку белой кожей, а пол устлан натуральным деревом. Об изменениях по технической части информации нет. Зато известно, что на переделку машины было потрачено 30 тысяч евро, а на саму работу ушло четыре месяца.
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В этот раз сторонние компании отметились не только стандартными комплектами доработок для серийных машин, но и основательной переделкой кузовов, создав, по сути,...
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