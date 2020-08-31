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Полиция составила протокол на Депардье за езду в состоянии опьянения

31.08.2020 08:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Полиция составила протокол на Депардье за езду в состоянии опьянения

Полиция Парижа (Франция) составила протокол на известного актера Жерара Депардье. Артист ехал на скутере в состоянии алкогольного опьянения. Депардье запретили продолжать поездку, передает БЕЛТА со ссылкой на Le Point.

Полицейские проверили мужчину, заметив, что он заехал за стоп-линию после остановки на красный сигнал светофора. Правоохранители отметили косвенные признаки опьянения и предложили артисту сдать экспресс-тест на алкоголь. После положительного результата Депардье признался, что перед дорогой выпил пару бокалов пива.

Источник подчеркнул, что стражи порядка узнали актера, когда он снял шлем, о чем было доложено начальству. На место прибыл комиссар роты обеспечения безопасности городской полиции, он убеждал полицейских не составлять на артиста протокол. Правоохранители все-таки его составили.

Депардье было запрещено продолжить поездку за рулем.

Фото: Global Look Press

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Полиция Парижа (Франция) составила протокол на известного актера Жерара Депардье. Артист ехал на скутере в состоянии алкогольного опьянения. Депардье запретили...
 
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