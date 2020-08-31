Ночью Козеку из РУВД в наручниках и под конвоем увезла скорая помощь

Футболисты были доставлены в Ленинское РУВД.





Ночью Сергея Козеку из РУВД в наручниках и под конвоем увезла скорая помощь, об этом сообщил Владислав Майоровский в Facebook.





"Весна" сообщает, что игроки были задержаны за повреждение милицейского микроавтобуса. сообщает, что игроки были задержаны за повреждение милицейского микроавтобуса.



