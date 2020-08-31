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Ночью Козеку из РУВД в наручниках и под конвоем увезла скорая помощь
Источник материала: Партизан
Вчера в Минске были задержаны футболисты «Крумкачоў» Сергей Козека и Павел Рассолько.
Футболисты были доставлены в Ленинское РУВД.
Ночью Сергея Козеку из РУВД в наручниках и под конвоем увезла скорая помощь, об этом сообщил Владислав Майоровский в Facebook.
Ранее
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Вчера в Минске были задержаны футболисты «Крумкачоў» Сергей Козека и Павел Рассолько.
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