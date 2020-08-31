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Кадыров поздравил Лукашенко с днем рождения

31.08.2020 08:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил с 66-летием Александра Лукашенко и призвал жителей Беларуси "поддержать своего президента". Об этом он сообщилв Telegram-канале.



Кадыров положительно оценил успехи Лукашенко, достигнутые им на посту президента, и назвал Беларусь «одним из самых стабильно развивающихся государств на постсоветском пространстве».

«Сегодня мы видим, что некоторые силы стараются разрушить мир и порядок в Беларуси. Подобные действия и в целом лозунги, как правило, приводят к кровопролитию и к затяжному кризису, приводящему в упадок страну. <...> Пользуясь случаем, я прошу народ Беларуси поддержать в эти трудные дни своего президента и дать отпор силам, заинтересованным во внутреннем расколе братского нам государства», — написал Кадыров. Чеченский лидер отметил, что народ его региона «как никто другой» знаком со страданиями, которые несет война.
 
 
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Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил с 66-летием Александра Лукашенко и призвал жителей Беларуси "поддержать своего президента". Об этом он сообщилв Telegram-канале.
 
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