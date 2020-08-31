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MTV определило лучший клип года

31.08.2020 10:19 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Первое место досталось клипу на песню The Weeknd.

Канадский певец Эйбел Макконен Тесфайе, более известный как The Weeknd, получил премию MTV Video Music Awards в номинации «Видео года» за клип на песню «Blinding Lights». Композиция также получила награду в номинации «Лучшая песня в стиле R&B», пишет Коммерсантъ.

 «Песней года» назван дуэт Lady Gaga и Арианы Гранде «Rain On Me», лучшим исполнителем - певица Lady Gaga. В номинации «лучшая группа» победила  южнокорейская BTS. Самым «напористым артистом года» названа певица Doja Cat.

 
 
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Первое место досталось клипу на песню The Weeknd.
 
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