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MTV определило лучший клип года
31.08.2020 10:19 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Первое место досталось клипу на песню The Weeknd.
Канадский певец Эйбел Макконен Тесфайе, более известный как The Weeknd, получил премию MTV Video Music Awards в номинации «Видео года» за клип на песню «Blinding Lights». Композиция также получила награду в номинации «Лучшая песня в стиле R&B», пишет
«Песней года» назван дуэт Lady Gaga и Арианы Гранде «Rain On Me», лучшим исполнителем - певица Lady Gaga. В номинации «лучшая группа» победила южнокорейская BTS. Самым «напористым артистом года» названа певица Doja Cat.
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Первое место досталось клипу на песню The Weeknd.
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