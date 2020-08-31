MTV определило лучший клип года

Источник материала: Ежедневник

Первое место досталось клипу на песню The Weeknd.

Канадский певец Эйбел Макконен Тесфайе, более известный как The Weeknd, получил премию MTV Video Music Awards в номинации «Видео года» за клип на песню «Blinding Lights». Композиция также получила награду в номинации «Лучшая песня в стиле R&B», пишет Коммерсантъ .

«Песней года» назван дуэт Lady Gaga и Арианы Гранде «Rain On Me», лучшим исполнителем - певица Lady Gaga. В номинации «лучшая группа» победила южнокорейская BTS. Самым «напористым артистом года» названа певица Doja Cat.