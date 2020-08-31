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Беларусов больше не пугают автозаки, водометы и ОМОН: посмотрите эти фото и убедитесь сами
Источник материала: KYKY>
Вчера, 30 августа, в Беларуси состоялся очередной масштабный митинг против действующей «власти». Еще в начале мероприятия силовики пытались «зачистить» демонстрантов на проспекте Независимости, но они не разбежались, дошли до Дворца Независимости, подарили Лукашенко подарки в честь его рождения и мирно разошлись домой. Красивых фото того шествия так много, что мы не можем вам их не показать.
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Вчера, 30 августа, в Беларуси состоялся очередной масштабный митинг против действующей «власти». Еще в начале мероприятия силовики пытались «зачистить»...
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