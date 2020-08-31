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Минобороны заявило, что на мирных протестах беларусы прячут в тайниках колья и горючие жидкости

31.08.2020 10:29 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Пока все вокруг твердят, что беларуские протесты против фальсификации выборов президента и милицейского насилия носят исключительно мирный характер, власти не оставляют попыток демонизировать митинги и их участников. Вот новый пример.

Беларуские военные обнаружили тайники протестующих с прутами и заостренными кольями. Об этом в эфире госканала ОНТ заявил начальник главного управления идеологической работы Минобороны Леонид Касинский.

«За последние несколько недель беларуские военнослужащие, выполняя задачи по обеспечению безопасности, обнаружили множество тайников. В них находились заготовленные пруты, заостренные колья, а на крышах жилых домов – покрышки, мешки с камнями и горючие жидкости. Кто-то потом говорит, что это все было для мирных протестов», – сказал Касинский.

Акции протеста в Беларуси не прекращаются с 9 августа. Вчера в Минске состоялся многотысячный «Марш мира и справедливости», который совпал с днем рождения Александра Лукашенко. Демонстранты пришли ко Дворцу Независимости и вновь потребовали отставки так называемого президента. Лукашенко на публике не показался. Хотя его пресс-служба утверждает, что он стоял на фоне своей резиденции с автоматом в руках как раз в то время, когда у Дворца находились митингующие.

Обложка: инициатива «Фотографы против».

 
Теги: Минск
 
 
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Пока все вокруг твердят, что беларуские протесты против фальсификации выборов президента и милицейского насилия носят исключительно мирный характер, власти не...
 
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