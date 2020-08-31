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Председатель Верховного суда предложил упростить функции Президента в части назначения судей
Источник материала: ОНТ
Функции Президента Беларуси в назначении судей можно упростить. Подобное мнение высказал председатель Верховного суда Валентин Сукало,
Валентина Сукало сообщил, что 1239 судей работают в судах всех уровней. Председатель Верховного суда считает, что нет необходимости всех их назначать главе государства.
Он также отметил, что у Верховного суда есть и ряд других предложений по функционированию судебной системы, их можно отразить в новой Конституции. Но озвучивать данные предложения пока рано.
Фото: БЕЛТА
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Функции Президента Беларуси в назначении судей можно упростить. Подобное мнение высказал председатель Верховного суда Валентин Сукало, информирует БЕЛТА....
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