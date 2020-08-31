Ярошук: у нас множество фактов, когда на крупных предприятиях вся администрация выступает против власти

Забастовки на предприятиях трансформировались в новые формы «партизанской борьбы», сообщил БелаПАН председатель Белорусского конгресса демократических профсоюзов (БКДП) Александр Ярошук.





«Забастовочное движение не свернулось — оно трансформировалось. Хотя не было классических стачек и забастовок в силу ряда причин — люди не были к ним готовы, и были применены очень жесткие репрессивные меры, которые обрушились и на рабочих, и на членов стачкомов. Протест трансформировался естественным образом. Нигде не проявляются лидеры — и это правильно, нельзя людей подставлять в этой ситуации», — считает Ярошук.

По его словам, «все ушло в привычные для белорусов формы — «партизанской борьбы», чему больше всего соответствует итальянская форма забастовок, когда люди приходят на рабочие места, но работают очень медленно».

«На целом ряде предприятий имеет место саботаж, игнорирование распоряжений. И это касается не только самих рабочих, но и администрации, инженерно-технических работников (ИТР). У нас множество фактов, когда на предприятиях, в том числе крупных, стратегических, вся администрация и ИТР выступают против власти», — сказал Ярошук.

Он отметил, что новые формы протеста — такие как итальянская забастовка, саботаж — касаются практически всех предприятий, в том числе тех, где люди в рабочее время выходили к проходным или на демонстрации. «Новая форма охватывает многие предприятия», — добавил председатель БКДП.

«Несложно себе представить, о каком качестве рабочего процесса может идти речь. Нормального производственного процесса на предприятиях уже не будет. В какой степени будет парализована экономика, можно только предполагать, но она и так в не лучшем состоянии», — подчеркнул Ярошук.

Он заметил, что на многотысячные марши протестов на улицы выходят и работники предприятий. «Это только верхушка айсберга, и вне всякого сомнения это напрямую касается и трудовых коллективов, и рабочих. Они уже в никакой форме не приемлют эту власть и будут делать всё, что в их силах. Можно говорить о восстании народа против режима, узурпации власти для того, чтобы он прекратил свое существование», — считает руководитель БКДП.

По его мнению, в дальнейшем можно будет наблюдать только «скрытые формы «партизанской борьбы», забастовочного движения, когда люди и себя стремятся обезопасить и, в то же самое время, добиваются цели.

«Сейчас можно вести речь о том, что эта игра — долгая. Но, вне всякого сомнения, экономика в таких условиях долго существовать не сможет, и так или иначе развязка будет», — считает Ярошук.