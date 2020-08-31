Погода в СНГ: в Армении стоит жара, в Беларуси тепло и грозы

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Мощный тайфун «Майсак» надвигается на Дальний Восток с Тихого океана. Его эпицентром станет Приморье. Синоптики предупреждают жителей: стихия обрушится на регион в ближайшие день – два. Сейчас в крае спасатели строят дамбы и роют каналы для отвода потоков воды. О погоде в странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».

Армения

В Ереване плюс 35, а в горных областях воздух прогреется до 30 градусов. В республике продолжается сезон походов. Многие жители отправляются покорить местные вершины. Спасатели предупреждают экстремалов о необходимости соблюдать меры безопасности. Накануне сотрудники МЧС помогли четырем гражданам спуститься с горы Арагац в районе водопада Гехарот. Сигнал о помощи поступил утром. На место происшествия отправился боевой расчет пожарных и спасателей.

Беларусь