Не поверите! У Евроторга уже 900 магазинов

ООО «Евроторг» на 100% принадлежит кипрской Eurotorg Holding PLC, основные пакеты акций которой через фирмы на Британских Виргинских островах держат Сергей Литвин и Владимир Василько (48,7 и 49,7% соответственно). Также есть миноритарии, среди которых брат Литвина — Александр.





Компания является ключевым игроком продовольственной розницы. Основной проект — «Евроопт». Есть также магазины более мелкого формата «Хит!», которые считаются дискаунтерами. Также недавно появились точки «Грошык» — жесткие дискаунтеры.