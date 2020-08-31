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Свидетель защиты заявил, что Михаил Ефремов перед смертельным ДТП был в авто не один

31.08.2020 14:31 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Пресненском суде Москвы на заседании суда по делу о ДТП, обвиняемым по которому проходит актер Михаил Ефремов, выступил свидетель защиты Теван Бадасян. Он заявил, что перед смертельной аварией Ефремов находился в своем автомобиле не один, сообщает корреспондент «Медузы» из суда.


Фото: пресс-служба суда

Бадасян рассказал на заседании, что вечером 8 июня, когда произошло ДТП, он был в Плотниковом переулке, где находится паб, в котором тогда пил Ефремов. Бадасян утверждает, что видел, как в автомобиль Ефремова на заднее сиденье сел неизвестный мужчина в бейсболке, ростом выше 186 сантиметров. По его словам, это был не Ефремов.

Свидетель защиты отметил, что помнит номер машины Ефремова. При этом он не смог назвать ни одного номера автомобиля, стоящего возле здания суда. Бадасян также не смог сказать название улицы, на которой был в тот вечер, хотя до этого говорил, что часто там бывает и хорошо ориентируется на местности. Затем он сказал на допросе, что не ориентируется в Москве.

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев в начале заседания сообщил, что в суде также может выступить другой свидетель защиты Андрей Гаев, который может подтвердить, что актера в момент ДТП не было за рулем автомобиля.

Напомним, авария, за которую судят Ефремова, произошла вечером 8 июня. Jeep Grand Cherokee вылетел на встречную полосу и столкнулся с Lada, водитель которой — Сергей Захаров — получил тяжелейшие травмы и умер в больнице. После ДТП Ефремов сам вышел из машины, его задержали и отправили на освидетельствование. Выяснилось, что актер был пьян. Ему грозит до 12 лет тюрьмы. Свою вину в суде он не признал.

 
 
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Свидетель защиты отметил, что помнит номер машины Ефремова. При этом он не смог назвать ни одного номера автомобиля, стоящего возле здания суда.
 
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