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Крупное исследование подтвердило связь высокого уровня ИМТ и диабета

31.08.2020 14:47 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

На научной конференции ESC Congress 2020 европейские ученые представили результаты длительного исследования, которое доказало связь между высоким индексом массы тела (ИМТ) и развитием диабета.

Исследование затронуло 445 765 человек из Великобритании: их средний возраст составил 57,2 года, 54% были женщинами. Участников разделили на пять групп по степени генетической предрасположенности к диабету и еще на пять — по индексу массы тела.

Спустя восемь лет у 31 298 человек был диагностирован диабет второго типа (самый распространенный). В группе людей с самым высоким ИМТ (34,5) заболеваемость была в одиннадцать раз выше, чем у участников в группе с наименьшим показателем ИМТ (21,7).

Причем это не зависело от генетической предрасположенности, что привело ученых к выводу: один из главных рисков развития диабета — высокий индекс массы тела. Специалисты советуют регулярно измерять ИМТ и уровень сахара в крови, а если показатели тревожные — необходимо избавляться от лишнего веса.

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На научной конференции ESC Congress 2020 европейские ученые представили результаты длительного исследования, которое доказало связь между высоким индексом массы тела...
 
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