Источник материала: ОНТ

Главный тренер футбольного клуба «Шахтёр» Юрий Вернидуб покинул свой пост.

Специалист написал заявление по собственному желанию, объяснив это семейными обстоятельствами. Клуб желание украинского тренера удовлетворил. Вмести с Вернидубом уходит и его тренерский штаб. Вернидуб покидает пост за 8 туров до финиша чемпионата. «Шахтёр» идет на первом месте в турнирной таблице – у команды 43 очка. Столько же у БАТЭ. На прошлой неделе «Шахтёре» вылетел в первом раунде квалификации Лиги Европы, проиграв в серии пенальти молдавскому «Сфынтул Георге».

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