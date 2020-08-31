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Главный тренер футбольного клуба «Шахтёр» Юрий Вернидуб покинул свой пост

31.08.2020 14:39 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Главный тренер футбольного клуба «Шахтёр» Юрий Вернидуб покинул свой пост

Главный тренер футбольного клуба «Шахтёр» Юрий Вернидуб покинул свой пост.  

Специалист написал заявление по собственному желанию, объяснив это семейными обстоятельствами. Клуб желание украинского тренера удовлетворил. Вмести с Вернидубом уходит и его тренерский штаб. Вернидуб покидает пост за 8 туров до финиша чемпионата. «Шахтёр» идет на первом месте в турнирной таблице – у команды 43 очка. Столько же у БАТЭ. На прошлой неделе «Шахтёре» вылетел в первом раунде квалификации Лиги Европы, проиграв в серии пенальти молдавскому «Сфынтул Георге».

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Главный тренер футбольного клуба «Шахтёр» Юрий Вернидуб покинул свой пост.   Специалист написал заявление по собственному желанию, объяснив это семейными...
 
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