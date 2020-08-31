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Официально: Александр и Виктор Лукашенко и ещё 28 чиновников - персоны нон-грата в странах Балтии
Источник материала: Партизан
Литва, Латвия и Эстония выступили с совместным официальным заявлением
Согласно заявлению МИД этих стран, Александру и Виктору Лукашенко, а также ещё 28 чиновникам запрещён въезд в Литву, Латвию и Эстонию.
Вот полный список:
Александр Лукашенко;
Виктор Лукашенко;
Игорь Сергеенко;
Максим Рыженков;
Ольга Чуприс;
Дмитрий Крутой;
Геннадий Богдан;
Лидия Ермошина;
Вадим Ипатов;
Елена Дмухайло;
Светлана Какубо;
Игорь Плишевский;
Олег Слижевский;
Ирина Челиковека;
Валерий Вакульчик;
Иван Тертель;
Иван Носкевич;
Александр Конюк;
Юрий Караев.
Геннадий Казакевич;
Александр Барсуков;
Сергей Хоменко;
Юрий Назаренко;
Роман Мельник;
Иван Кубраков;
Олег Шаблико;
Андрей Равков;
Алексей Волков;
Сергей Аземша
Андрей Смаль.
Список будет расширятся по мере поступления новых подтвержденных данных о причастных к фальсификации выборов и избиениям и пыткам в отношении мирно протестующих граждан.
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Литва, Латвия и Эстония выступили с совместным официальным заявлением
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