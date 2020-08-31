Лига Европы. С кем сыграет БАТЭ во 2-м раунде квалификации

Вслед за жеребьевкой в Лиге чемпионов, в ходе которой брестское «Динамо» узнало своего соперника , определились и пары во 2-м квалификационном раунде Лиги Европы.

За выход в 3-й раунд единственный из оставшихся представителей Беларуси — БАТЭ — поспорит с софийским ЦСКА.

Встреча пройдет в Болгарии.