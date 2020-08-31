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Лига Европы. С кем сыграет БАТЭ во 2-м раунде квалификации
Источник материала: Навiны
Вслед за жеребьевкой в Лиге чемпионов, в ходе которой
За выход в 3-й раунд единственный из оставшихся представителей Беларуси — БАТЭ — поспорит с софийским ЦСКА.
Встреча пройдет в Болгарии.
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Вслед за жеребьевкой в Лиге чемпионов, в ходе которой брестское «Динамо» узнало своего соперника, определились и пары во 2-м квалификационном раунде Ли
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