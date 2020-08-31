ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Из более 100 патрульных машин выложили фразу «С днем рождения Ура!!!» (видео)

31.08.2020 14:47 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Сегодня пресс-служба Лукашенко разместила видео с участием патрульных машин. Судя по записи, три мотоцикла и около 120 патрульных автомобилей с включенными проблесковыми маячками выехали на закрытую площадку в темное время суток для своеобразного флешмоба. Из машин сложили фразу «С днем рождения Ура!!!».

«Во-первых, это красиво! — прокомментировала ролик пресс-служба Лукашенко (способ написания сохранен). — С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, ТОВАРИЩ ПРЕЗИДЕНТ!» В видео можно заметить Geely, BMW, Chrysler разных подразделений милиции, видны логотипы ГАИ, Департамента охраны. В финале записи указан автор записи — МВД РБ.

О конкретной дате съемок неизвестно. По информации пресс-службы МВД, за минувшие выходные произошло 12 учетных ДТП, в которых погибли два человека, еще 15 получили травмы.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня пресс-служба Лукашенко разместила видео с участием патрульных машин. Судя по записи, три мотоцикла и около 120 патрульных автомобилей с включенными...
 
Новости дня
Новости разные
 
Лига Европы. С кем сыграет БАТЭ во 2-м раунде квалификации
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.08.2020
Mir24.TV Belarus
31.08.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика