Из более 100 патрульных машин выложили фразу «С днем рождения Ура!!!» (видео)

Источник материала: Onliner

Сегодня пресс-служба Лукашенко разместила видео с участием патрульных машин. Судя по записи, три мотоцикла и около 120 патрульных автомобилей с включенными проблесковыми маячками выехали на закрытую площадку в темное время суток для своеобразного флешмоба. Из машин сложили фразу «С днем рождения Ура!!!».

«Во-первых, это красиво! — прокомментировала ролик пресс-служба Лукашенко (способ написания сохранен). — С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, ТОВАРИЩ ПРЕЗИДЕНТ!» В видео можно заметить Geely, BMW, Chrysler разных подразделений милиции, видны логотипы ГАИ, Департамента охраны. В финале записи указан автор записи — МВД РБ.

О конкретной дате съемок неизвестно. По информации пресс-службы МВД, за минувшие выходные произошло 12 учетных ДТП, в которых погибли два человека, еще 15 получили травмы.