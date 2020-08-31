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Литва, Латвия и Эстония объявили персональный запрет на въезд для Александра Лукашенко и еще 29 чиновников
Источник материала: Onliner
На основании решения латвийского правительства и по согласованию с министерствами иностранных дел Эстонии и Литвы министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс принял решение ввести бессрочный запрет на въезд в отношении конкретных людей белорусской Центральной избирательной комиссии, МВД, Минюста, Генпрокуратуры, КГБ, СК и Совета безопасности.
«Своими действиями они организовали и поддержали фальсификацию президентских выборов 9 августа 2020 года и последующее насильственное подавление мирных протестов», —
— Латвия решительно осуждает фальсификацию президентских выборов 9 августа, избиение мирных демонстрантов и репрессии против журналистов и активистов в Беларуси. Этим шагом мы даем мощный сигнал о том, что такие действия неприемлемы для Латвии и виновные в них нежелательны. Мы также призываем Европейский союз не откладывать принятие подобных решений, — подчеркнул Ринкевичс.
Аналогичное решение
— Санкциями мы показываем, что очень серьезно относимся к нарушению прав человека в Беларуси. В то же время мы считаем важным не наказывать белорусский народ, — сказал министр иностранных дел Урмас Рейнсалу. Он отметил, что Эстония поддерживает стремление белорусов в достижении демократических изменений.
От имени Литвы приказ подписала глава МВД Рита Тамашунене.
В список нежелательных лиц включены:
— Александр Лукашенко;
— Виктор Лукашенко, помощник президента Беларуси по национальной безопасности, член Совета безопасности Беларуси, первый вице-президент Национального олимпийского комитета Беларуси;
— Игорь Сергеенко, глава Администрации президента Беларуси;
— Максим Рыженков, первый заместитель главы Администрации президента Беларуси;
— Ольга Чуприс, заместитель главы Администрации президента Беларуси;
— Дмитрий Крутой, заместитель главы Администрации президента Беларуси;
— Геннадий Богдан, заместитель управляющего делами президента Беларуси;
— Лидия Ермошина, председатель ЦИК Беларуси;
— Вадим Ипатов, заместитель председателя ЦИК, директор Национального центра законодательства и правовых исследований Беларуси;
— Елена Дмухайло, секретарь ЦИК Беларуси;
— Светлана Какубо, член ЦИК, заведующая кафедрой социально-гуманитарных и правовых дисциплин Гомельского государственного технического университета;
— Игорь Плышевский, член ЦИК, начальник главного управления юстиции Мингорисполкома;
— Олег Слижевский, член ЦИК, министр юстиции Беларуси;
— Ирина Целиковец, член ЦИК, начальник управления нотариата и загсов Министерства юстиции Беларуси;
— Валерий Вакульчик, председатель КГБ;
— Иван Тертель, председатель КГК;
— Иван Носкевич, председатель Следственного комитета;
— Александр Конюк, генпрокурор;
— Юрий Караев, глава МВД;
— Геннадий Казакевич, первый заместитель министра внутренних дел Беларуси — начальник криминальной милиции;
— Александр Барсуков, заместитель министра внутренних дел Беларуси — начальник милиции общественной безопасности;
— Сергей Хоменко, заместитель министра внутренних дел Беларуси;
— Юрий Назаренко, заместитель министра внутренних дел Беларуси;
— Роман Мельник, начальник Главного управления охраны правопорядка и профилактики МВД;
— Иван Кубраков, начальник ГУВД Мингорисполкома;
— Олег Шаблыко, заместитель начальника Департамента охраны — начальник управления идеологической работы и кадрового обеспечения полковник милиции;
— Андрей Равков, госсекретарь Совбеза Беларуси;
— Алексей Волков, заместитель председателя СК;
— Сергей Аземша, заместитель председателя СК;
— Андрей Смаль, заместитель председателя СК.
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Литва, Латвия и Эстония объявили персональный запрет на въезд для Александра Лукашенко и еще 29 чиновников
На основании решения латвийского правительства и по согласованию с министерствами иностранных дел Эстонии и Литвы министр иностранных дел Латвии Эдгарс...
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