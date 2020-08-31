Литва, Латвия и Эстония объявили персональный запрет на въезд для Александра Лукашенко и еще 29 чиновников

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На основании решения латвийского правительства и по согласованию с министерствами иностранных дел Эстонии и Литвы министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс принял решение ввести бессрочный запрет на въезд в отношении конкретных людей белорусской Центральной избирательной комиссии, МВД, Минюста, Генпрокуратуры, КГБ, СК и Совета безопасности.

«Своими действиями они организовали и поддержали фальсификацию президентских выборов 9 августа 2020 года и последующее насильственное подавление мирных протестов», — говорится в сообщении латвийского МИД.

— Латвия решительно осуждает фальсификацию президентских выборов 9 августа, избиение мирных демонстрантов и репрессии против журналистов и активистов в Беларуси. Этим шагом мы даем мощный сигнал о том, что такие действия неприемлемы для Латвии и виновные в них нежелательны. Мы также призываем Европейский союз не откладывать принятие подобных решений, — подчеркнул Ринкевичс.

Аналогичное решение принял МИД Эстонии, но запрет ограничили пятилетним сроком (до 30 августа 2025 года).

— Санкциями мы показываем, что очень серьезно относимся к нарушению прав человека в Беларуси. В то же время мы считаем важным не наказывать белорусский народ, — сказал министр иностранных дел Урмас Рейнсалу. Он отметил, что Эстония поддерживает стремление белорусов в достижении демократических изменений.

От имени Литвы приказ подписала глава МВД Рита Тамашунене.

В список нежелательных лиц включены:

— Александр Лукашенко;

— Виктор Лукашенко, помощник президента Беларуси по национальной безопасности, член Совета безопасности Беларуси, первый вице-президент Национального олимпийского комитета Беларуси;

— Игорь Сергеенко, глава Администрации президента Беларуси;

— Максим Рыженков, первый заместитель главы Администрации президента Беларуси;

— Ольга Чуприс, заместитель главы Администрации президента Беларуси;

— Дмитрий Крутой, заместитель главы Администрации президента Беларуси;

— Геннадий Богдан, заместитель управляющего делами президента Беларуси;

— Лидия Ермошина, председатель ЦИК Беларуси;

— Вадим Ипатов, заместитель председателя ЦИК, директор Национального центра законодательства и правовых исследований Беларуси;

— Елена Дмухайло, секретарь ЦИК Беларуси;

— Светлана Какубо, член ЦИК, заведующая кафедрой социально-гуманитарных и правовых дисциплин Гомельского государственного технического университета;

— Игорь Плышевский, член ЦИК, начальник главного управления юстиции Мингорисполкома;

— Олег Слижевский, член ЦИК, министр юстиции Беларуси;

— Ирина Целиковец, член ЦИК, начальник управления нотариата и загсов Министерства юстиции Беларуси;

— Валерий Вакульчик, председатель КГБ;

— Иван Тертель, председатель КГК;

— Иван Носкевич, председатель Следственного комитета;

— Александр Конюк, генпрокурор;

— Юрий Караев, глава МВД;

— Геннадий Казакевич, первый заместитель министра внутренних дел Беларуси — начальник криминальной милиции;

— Александр Барсуков, заместитель министра внутренних дел Беларуси — начальник милиции общественной безопасности;

— Сергей Хоменко, заместитель министра внутренних дел Беларуси;

— Юрий Назаренко, заместитель министра внутренних дел Беларуси;

— Роман Мельник, начальник Главного управления охраны правопорядка и профилактики МВД;

— Иван Кубраков, начальник ГУВД Мингорисполкома;

— Олег Шаблыко, заместитель начальника Департамента охраны — начальник управления идеологической работы и кадрового обеспечения полковник милиции;

— Андрей Равков, госсекретарь Совбеза Беларуси;

— Алексей Волков, заместитель председателя СК;

— Сергей Аземша, заместитель председателя СК;

— Андрей Смаль, заместитель председателя СК.