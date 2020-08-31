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Как избавиться от хронической усталости. Упражнение на восстановление сил от психолога
Источник материала: Tut.by
Фразу «устал до смерти» можно часто услышать не только в конце рабочей недели, а и в конце каждого рабочего дня. Более того, уставшими люди могут чувствовать себя сразу после пробуждения. Если такое происходит, значит тут
К слову, для японцев фраза «устал до смерти» — это не только выражение своего состояния, а и официальная причина смерти. «Кароши» — так в Японии называют смерть, вызванную чрезмерным переутомлением.
«Мы слушаем радио и параллельно работаем. Да еще успеваем кофе прихлебывать, а может, и за ребенком следить. Уже сами эти действия изматывают. Но больше всего энергии мы теряем из-за многозадачности. Это называется „постоянное частичное внимание“», — поясняет эксперт.
По ее словам, еще столетие назад Дж. Уэлш устроил эксперимент, чтобы выяснить, насколько успешно мы можем думать и выполнять физическую работу. В результате своего исследования он выяснил, что если мы выполняем умственные задачи и при этом физически трудимся, то запас энергии может истощиться уже через час.
Как сохранить свои силы: три способа
1. Проанализируйте, какие именно дела вы совмещаете
Например, сидение в соцсетях и слежка за малышом (или начальником, чтоб не заметил) вполглаза могут серьезно энергетически истощать.
2. Давайте себе отдохнуть: иногда только работайте
Если вы молодая мама и намазываетесь кремом, не надо думать: «А что если ребенок сейчас проснется? Как тогда я лягу на подушку с липким лицом?..» Чувствуете, как одна мысль порождает другую?
«Получается, что ребенка рядом нет, а мысли — есть. Сейчас будет банальный совет — сфокусируйтесь на „здесь и сейчас“», — советует психолог.
Евгения говорит, что волшебной таблетки не будет. Да, это тревога, но дайте себе передышку хотя бы в 15 минут.
3. Научитесь экономить энергию
Что мы делаем, чтобы сэкономить заряд на телефоне? Снижаем время его использования, приглушаем яркость. То же самое необходимо и нам: приглушить эмоции, стараться снизить количество одновременных дел.
«Если кратко: первое, что нужно, — найти, в какие дыры энергия утекает. Второе — организовать более высокий приток энергии», — советует психолог.
Как восстановить энергию: упражнение
Составьте список дел, которые дарят вам энергию и помогают восстановиться. Это может быть что угодно: танцы, баня, рисование, вязание, пробежка или уборка. Каждый раз, когда почувствуете усталость, доставайте этот список и выполняйте хотя бы один пункт, откладывая все остальные дела.
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Если выполнять умственные задачи и одновременно физические, то запас энергии может истощиться через час
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