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Власти готовятся забрать у верующих Красный костел? Неизвестные поменяли там замки

31.08.2020 17:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Помните историю с Красным костелом, когда все встревожились, что один из самых видных религиозных объектов Минска отойдет государству?

Власти готовятся забрать у верующих Красный костел? Неизвестные поменяли там замки
На костел тогда взвалили неподъемную сумму налогов: минские власти требовали от верующих 156 тысяч рублей, а те, в свою очередь, отказывались платить и собирали подписи за отмену этого долга.

Давление на католическую церковь не остановилось. Как выяснилось, кто-то самовольно поменял замки в дверях Красного костела. 

«Представители костела получили только один набор ключей. Где находятся другие ключи и кто несет ответственность в этой ситуации за безопасность святыни, не сообщается», — рассказал Еврорадио настоятель костела Владислав Завальнюк.

Напомним, Красный костел — наиболее известный католический храм Минска. Он построен в начале 20-го века на деньги минского дворянина Эдварда Войниловича. Костел получил имена святых Симеона и Елены в память о двух рано умерших детей Войниловича, пишет @kyky_org.

Вполне вероятно, что это как-то связано с тем, что в Белаусь не пускают главу Католической церкви архиепископа Тадеуша Кондрусевича, несмотря на то, что он является гражданином страны, то есть это является грубым нарушением закона.
 
Теги: Минск
 
 
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Помните историю с Красным костелом, когда все встревожились, что один из самых видных религиозных объектов Минска отойдет государству?
 
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