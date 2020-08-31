Власти готовятся забрать у верующих Красный костел? Неизвестные поменяли там замки

На костел тогда взвалили неподъемную сумму налогов: минские власти требовали от верующих 156 тысяч рублей, а те, в свою очередь, отказывались платить и собирали подписи за отмену этого долга.





Давление на католическую церковь не остановилось. Как выяснилось, кто-то самовольно поменял замки в дверях Красного костела.





Еврорадио настоятель костела Владислав Завальнюк. «Представители костела получили только один набор ключей. Где находятся другие ключи и кто несет ответственность в этой ситуации за безопасность святыни, не сообщается», — рассказалнастоятель костела





Эдварда Войниловича. Костел получил имена святых Симеона и Елены в память о двух рано умерших детей Войниловича, пишет @kyky_org. Напомним, Красный костел — наиболее известный католический храм Минска. Он построен в начале 20-го века на деньги минского дворянина. Костел получил имена святых Симеона и Елены в память о двух рано умерших детей Войниловича, пишет





Вполне вероятно, что это как-то связано с тем, что в Белаусь не пускают главу Католической церкви архиепископа Тадеуша Кондрусевича, несмотря на то, что он является гражданином страны, то есть это является грубым нарушением закона.