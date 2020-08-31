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Власти не пустили в страну гражданина Беларуси Митрополита Кондрусевича

31.08.2020 16:47 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Белорусские власти отказали во въезде в республику главе Римско-католического костела в Беларуси, архиепископу Тадеуша Кондрусевичу

«Я нахожусь на переходе в Кузнице, меня не пустили. Позже будет заявление. Пока больше ничего сказать не могу», — заявил Кондрусевич, который возвращался в Беларусь на своем автомобиле.

74-летний Тадеуш Кондрусевич является гражданином Беларуси. Костел в Беларуси возглавляет с сентября 2007 года.

В официальном заявлении генерального викария Минско-Могилевской архидиацезии епископа Юрия Кособуцкого говорится, что сотрудники погранслужбы РБ отказали руководителю белорусского католического епископата во въезде в страну без объяснения причин. Госпогранкомитет отказался от комментариев.

Между тем, согласно законодательству, власти Беларусь не могут отказать во въезде в страну человеку, у которого только одно гражданство – гражданство Беларуси

Кондрусевич критиковал фальсификацию выборов и нарушения законности в Беларуси. он также осудил власти за то, что во время протестов силовики допустили блокирование людей в Красном костеле.

 
 
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Белорусские власти отказали во въезде в республику главе Римско-католического костела в Беларуси, архиепископу Тадеуша Кондрусевичу
 
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