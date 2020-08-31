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Эмомали Рахмон и Александр Лукашенко по телефону обсудили ситуацию в Беларуси

31.08.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон провел телефонный разговор с президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает «МИР 24». Обсудили ситуацию в Беларуси, а также перспективы сотрудничества. Эмомали Рахмон пожелал дружественному белорусскому народу мира и стабильности, благополучия и дальнейшего устойчивого прогресса.

Ранее сообщалось, что Эмомали Рахмон выдвинут в кандидаты на пост президента Таджикистана. Решение было принято на 22-м съезде Федерации независимых профсоюзов. Делегаты проголосовали единогласно. Они отметили заслуги Рахмона, особенно в восстановлении национального единства, мира и стабильности в Таджикистане. Выборы главы республики состоятся 11 октября.



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Президент Таджикистана пожелал дружественному белорусскому народу мира и стабильности.
 
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