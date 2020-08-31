Эмомали Рахмон и Александр Лукашенко по телефону обсудили ситуацию в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон провел телефонный разговор с президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает «МИР 24». Обсудили ситуацию в Беларуси, а также перспективы сотрудничества. Эмомали Рахмон пожелал дружественному белорусскому народу мира и стабильности, благополучия и дальнейшего устойчивого прогресса.