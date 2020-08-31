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Эмомали Рахмон и Александр Лукашенко по телефону обсудили ситуацию в Беларуси
31.08.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон провел телефонный разговор с президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает «МИР 24». Обсудили ситуацию в Беларуси, а также перспективы сотрудничества. Эмомали Рахмон пожелал дружественному белорусскому народу мира и стабильности, благополучия и дальнейшего устойчивого прогресса.
Ранее сообщалось, что
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Президент Таджикистана пожелал дружественному белорусскому народу мира и стабильности.
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