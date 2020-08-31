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Приорбанк приостановил кредитование юрлиц
Источник материала: Myfin
Это один из крупнейших частных
«Приорбанк» Открытое акционерное общество основано 20 января 1989 года. В 2003 году Приорбанк присоединился к Райффайзен Банк Интернешнл – крупнейшей австрийской банковской группе в Центральной и Восточной Европе.
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В Приорбанке приостановлено кредитование юридических лиц. Об этом сообщили несколько источников в Приорбанке.
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