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В Польше прошел митинг в поддержку Президента Беларуси

31.08.2020 17:13 — Разное |  
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В Польше прошел митинг в поддержку Президента Беларуси

В Варшаве прошел митинг в поддержку Президента Беларуси.  

На митинге поддержали стремление белорусского народа, избравшего Президентом Александра Лукашенко, к независимости и суверенитету. Участники акции осудили вмешательство во внутренние дела Беларуси со стороны Европы, а также призвали остановить попытки дестабилизировать ситуацию в нашей стране. Говорили и о мощнейшей деструктивной информатаке, которой подверглись белорусы. И в этой связи прозвучали предложения – закрыть некоторые печатные СМИ и телеканалы, в том числе, которые финансируются Польшей, которые преподносят информацию искаженно.

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В Варшаве прошел митинг в поддержку Президента Беларуси.   На митинге поддержали стремление белорусского народа, избравшего Президентом Александра Лукашенко, к...
 
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