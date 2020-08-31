В Польше прошел митинг в поддержку Президента Беларуси

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В Варшаве прошел митинг в поддержку Президента Беларуси.

На митинге поддержали стремление белорусского народа, избравшего Президентом Александра Лукашенко, к независимости и суверенитету. Участники акции осудили вмешательство во внутренние дела Беларуси со стороны Европы, а также призвали остановить попытки дестабилизировать ситуацию в нашей стране. Говорили и о мощнейшей деструктивной информатаке, которой подверглись белорусы. И в этой связи прозвучали предложения – закрыть некоторые печатные СМИ и телеканалы, в том числе, которые финансируются Польшей, которые преподносят информацию искаженно.

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