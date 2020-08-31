|
В Польше прошел митинг в поддержку Президента Беларуси
31.08.2020 17:13 — Разное |
В Варшаве прошел митинг в поддержку Президента Беларуси.
На митинге поддержали стремление белорусского народа, избравшего Президентом Александра Лукашенко, к независимости и суверенитету. Участники акции осудили вмешательство во внутренние дела Беларуси со стороны Европы, а также призвали остановить попытки дестабилизировать ситуацию в нашей стране. Говорили и о мощнейшей деструктивной информатаке, которой подверглись белорусы. И в этой связи прозвучали предложения – закрыть некоторые печатные СМИ и телеканалы, в том числе, которые финансируются Польшей, которые преподносят информацию искаженно.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Варшаве прошел митинг в поддержку Президента Беларуси. На митинге поддержали стремление белорусского народа, избравшего Президентом Александра Лукашенко, к...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)