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Еврорадио: Николай Лукашенко забрал документы из Лицея БГУ
31.08.2020 17:31 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: yandex.by
Сотрудники учебного заведения подтвердили это радио на условиях анонимности.
В официальном комментарии директор Лицея БГУ Игорь Варакса не подтвердил и не опроверг нам эту информацию.
"Мы не комментировали, когда пошла информация, что Николай Лукашенко якобы собирается у нас учиться. Соответственно, и сейчас нет смысла в комментировании. В лицей он поступал, документы приносил. А что происходило дальше — только в личном кабинете известно тем, кто поступал. Мы никакие результаты [экзаменов] не публикуем. У нас поступало 1739 человек, и мы не рассказываем ни о ком", - цитирует
В конце августа, когда закончилась вступительная кампания в лицей, появилась информация, что туда поступил младший сын Александра Лукашенко. Он выбрал класс биологического профиля.
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Сотрудники учебного заведения подтвердили это радио на условиях анонимности.
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