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Макей полетит в Москву на встречу с Лавровым

31.08.2020 17:57 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Главы МИД Беларуси и России Владимир Макей и Сергей Лавров проведут переговоры в Москве 2 сентября, сообщил БелаПАН пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз.

Последний раз о телефонных переговорах сторон сообщалось 27 августа. Министры обсудили ситуацию в Беларуси после президентских выборов 9 августа, заявив о «недопустимости внешнего вмешательства во внутренние дела».

Москва признала официальные результаты белорусских выборов, согласно которым Александр Лукашенко избрался на шестой срок, получив 80% голосов.

 
 
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Главы МИД Беларуси и России Владимир Макей и Сергей Лавров проведут переговоры в Москве 2 сентября, сообщил БелаПАН пресс-секретарь белорусского...
 
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