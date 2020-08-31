«С пулеметом наперевес…» Как Лукашенко угрожает белорусскому народу

Александр Лукашенко не выказывает никакого желания идти на диалог с народом, а пытается сохранить свою единоличную власть доступными ему методами и средствами — угрозами и силой. Громы и молнии он мечет во все стороны — предупреждения получают и рабочие со студентами, и актеры с учителями…

Naviny.by собрали самые яркие последние посылы-запугивания, с помощью которых Лукашенко пытается удержать власть.





Угрожал пулеметом — вышел с автоматом

Еще за два месяца до выборов Лукашенко дал понять , что готов на крайние меры, чтобы защитить свою власть:

«Никто не знает, как мой друг Рахмон с пулеметом наперевес входил в столицу Таджикистана для того, чтобы навести порядок. Сколько погибло там людей. Забыли, как бывший президент Каримов в Андижане подавил путч, расстреляв тысячи человек. Все осуждали его, когда умер — на коленях стояли, рыдали, плакали. Мы этого не пережили, поэтому мы этого понимать не хотим. Некоторые. Ну, так мы напомним!».

В Беларуси восприняли это как угрозу мирным гражданам, которые имеют не совпадающую с курсом Лукашенко позицию. И 9 августа впервые за послевоенное время в истории Беларуси на улицах городов шли бои. Выпустив против участников протестных акций вооруженных опричников, власть спровоцировала страшный конфликт — с жертвами и пострадавшими.

Лукашенко тоже взял в руки оружие. Уже второе воскресенье подряд он появляется в публичном пространстве с автоматом, что можно расценить как готовность стрелять в собственный народ. И при этом еще заявляет, что он «за четверть века в народ никогда пальцем не показывал, не то что стрелять».

Запугивает ядерным оружием и потерей суверенитета

В высказываниях Лукашенко постоянно звучит мысль о том, что без него Беларусь не сможет существовать — нас порвут на куски, распродадут, обуют в лапти и будут погонять плеткой. А против нас нацелено даже ядерное оружие.

«Были под Берлином американские F-16, ну и пусть стоят там. Нет, они их перебросили сюда — 15-20 минут подлета до нашей территории… Непонятно, что у них на подвесках. Может быть, ядерное оружие», — заявил Лукашенко 28 августа.

Лукашенко постоянно использует подмену понятий, переворачивает всё с ног на голову. Так, выступая 16 августа на площади Независимости перед свезенными со всей страны бюджетниками, Лукашенко заявил, что от него требует пересмотреть результаты выборов не белорусский народ, а Запад.

«Если только мы пойдем на поводу у них, мы сорвемся в штопор и никогда не стабилизируем наш воздушный корабль. Мы погибнем как государство, как народ, как нация! Вместо того чтобы там, на полигонах, на западе, продемонстрировать свою силу, мы своих ребят держим на улицах и площадях, чтобы успокоить их?»

Он пугает белорусов, которые после протестов даже мусор за собой убирают, тем, что будут новые выборы — наступит конец света, ведь власть хотят поменять какие-то урки:

«Нас хотят ослабить. Кто будет проводить эти выборы? Кто пойдет на эти выборы — бандиты и урки? Пойдем на выборы — а работать кто будет? Пойдем на выборы — погибнем. И этого хотят там, за границей».

Рабочих грозится уволить

Белорусским рабочим Лукашенко сказал , что «кто хочет бастовать, пусть идут бастовать, но на заводах им делать нечего».

21 августа, выступая на агрокомбинате «Дзержинский», Лукашенко обратился к бастующим работникам «Беларуськалия»: «Что вы бастуете? Хорошо, бастуете — ладно. Я команду директору: не надо за ними бегать. У нас в Солигорске две тысячи человек хотят работать на “Беларуськалии”. Они придут. Не они придут — во всем мире безработица. Приедут из Украины шахтеры. Их море — безработных».

На самом деле найти замену бастующим рабочим не так просто. Тем более что в некоторых случаях менять надо целые трудовые коллективы. Поэтому власть использует старый метод кнута — на членов стачкома, лидеров забастовочного движения, на рабочих в целом оказывается сильнейшее давление . Их задерживают , пугают уголовными делами, увольняют.

Так, лидер стачкома МТЗ Сергей Дылевский уже отбывает 10-суточный арест якобы за организацию несанкционированного массового мероприятия. Задерживались лидер стачкома МАЗа Евгений Бохвалов и член стачкома «Беларуськалия» Дмитрий Куделевич. Последний сумел вырваться из лап КГБ и выехать в Украину.

Студентов — отправить в армию

В некоторых белорусских вузах также организованы стачкомы. О намерении бастовать заявили в БГУ и БНТУ. Всего в столичных вузах учится около 140 тысяч человек. Эту значимую по социальной активности и по численности когорту людей Лукашенко тоже предупредил.

Он пообещал «принять меры» в отношении студентов, которые принимают участие в акциях протеста.

Как заявил Лукашенко на совещании 27 августа, «ребятам мы дали отсрочку от армии на время учебы в вузе. Ну, не хотят учиться, тогда родину надо защищать. У нас отечество в опасности».

По его словам, с таким предложением к нему обратился министр обороны. «Я говорю: еще студенты за парты не сели, поэтому не надо обсуждать этот вопрос. Но это один из вариантов. Что тут незаконно, что тут несправедливо?» — сказал Лукашенко.

Только остается вопрос — как он планирует расправляться с девушками-участницами протестов, которых среди студентов более 50%?

Учителям: работать будут только лояльные

24 августа, принимая с докладом министра образования Игоря Карпенко, Лукашенко заявил, что в Беларуси — государственное образование и государственная идеология.

«Те, кто хотят следовать этим принципам, — пожалуйста, милости просим: идите преподавайте, учите, работайте. Те, кто не хочет, — значит, они в школе быть не должны (…) Если кто-то перекинулся в другой лагерь, нам тоже надо с ними разбираться», — сказал он.

На следующий день более 300 учителей и солидарных с ними вышли к Министерству образования с бело-красно-белыми флагами и плакатами с надписями: «Спасибо честным учителям», «Ложь и угрозы — это государственная идеология?», «Лукашенко, прекрати издеваться над учителями», «Учитель — не раб!».

Люди требовали разговора с министром, но ни Карпенко, ни кто другой из чиновников Минобразования к ним не вышел.

Артистам Купаловского театра — «полная свобода и рыночные отношения»

26 августа из Купаловского театра уволилось 56 сотрудников, в том числе 36 актеров.

Проблемы у коллектива начались в середине августа, когда купаловцы вместе со своим гендиректором Павлом Латушко публично осудили фальсификации президентских выборов и произвол силовиков. 17 августа Латушко был уволен . В знак солидарности с ним сотрудники театра начали массово подавать заявления об уходе.

Комментируя 21 августа ситуацию вокруг Купаловского театра, Лукашенко заявил: «Сейчас они пытаются написать какие-то заявления. А я думаю: они хотели свободы, у них лозунг был: «Свобода. Рынок». Я им сейчас предоставлю (и предоставил уже) полную свободу. Есть коллектив, заявляйте в Америку, что привезете туда спектакль, езжайте туда и ставьте спектакль. Вам заплатят доллар — поделите, заплатят тысячу долларов — тысячу поделите. Не примут вас — ну, это же рынок. Съездите в Россию, поставьте спектакль. То есть полная свобода, летайте, ставьте спектакли. Мы не будем в это вмешиваться. И рыночные отношения: сколько заработали, столько и получите».

Священникам указал их место

На митинге в свою поддержку в Гродно 22 августа Александр Лукашенко призвал представителей различных конфессий не вмешиваться в вопросы политики.

«Меня удивляет позиция наших конфессий. Дорогие мои священнослужители, остепенитесь и займитесь своим делом. В храмы люди должны приходить молиться! Церкви, костелы — не для политики. Туда люди душой должны приходить, как это было всегда», — сказал Лукашенко.

Он призвал служителей церкви «не идти на поводу у отщепенцев»: «Вам будет стыдно и позорно за то, какую вы, некоторые, позицию занимаете сейчас. И государство с безразличием на это смотреть не будет».