Архиепископ Кондрусевич вынужденно вернулся в Польшу, так как его не впустили на родину

Председатель Конференции католических епископов Беларуси (ККЕБ), митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич вынужденно вернулся в Польшу 31 августа, так как белорусские пограничники не впустили его на родину без объяснения причин, сообщил БелаПАН пресс-секретарь ККЕБ ксендз Юрий Санько.

«Митрополит вернулся в Польшу, наверное, сейчас в Белостоке, — сказал он. — Машина, которая его везла, уже пересекла границу и направляется в Минск. У него все нормально, но, конечно, он переживает из-за этого происшествия».

На вопрос, каковы будут дальнейшие шаги архиепископа Кондрусевича и костела, ксендз Санько ответил: «Как мне сказал пресс-секретарь Госпогранкомитета, либо само лицо, либо его представитель могут письменно обратиться в пограничный комитет или МВД за разъяснением, на каком основании было отказано во въезде. Я думаю, что митрополит, когда у него появится возможность, такое обращение напишет».

Согласно статьи 30 Конституции «граждане Республики Беларусь имеют право свободно передвигаться и выбирать место жительства в пределах Республики Беларусь, покидать ее и беспрепятственно возвращаться обратно».

Кроме того, часть 2 статьи 13 Всеобщей декларации прав человека гласит, что «каждый человек имеет право покидать любую страну, включая свою собственную, и возвращаться в свою страну». Международный пакт о гражданских и политических правах предусматривает, что «никто не может быть произвольно лишен права на въезд в свою собственную страну» (часть 4 статьи 12 пакта).

Ранее генеральный викарий Минско-Могилевской архидиоцезии епископ Юрий Кособуцкий официально сообщил на портале костела в Беларуси, что архиепископу Кондрусевичу, гражданину Беларуси, возвращавшемуся 31 августа на родину из служебной поездки, в пункте пропуска «Кузница Белостокская — Брузги» сотрудники Госпогранкомитета отказали во въезде в страну без объяснения причин.

Официальный представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский заявил БелаПАН, что ведомство данную информацию не комментирует.

Спустя несколько дней после президентских выборов в Беларуси архиепископ Кондрусевич выступил с обращением, в котором призвал силовиков и протестующих прекратить насилие. 15 августа католический иерарх обратился к Александру Лукашенко и чиновникам с призывом начать «конструктивный диалог с обществом, остановить насилие и немедленно освободить всех задержанных на мирных акциях невинных граждан».

«Люди имеют право знать правду, которую нельзя приносить в жертву в угоду чьим-то политическим и конъюнктурным интересам. <…> Пролитая кровь на улицах наших городов, избиение вышедших на мирные демонстрации людей, которые хотят знать правду, жестокое обращение с ними и содержание в нечеловеческих условиях в местах заключения — тяжкий грех на совести тех, кто отдает преступные приказы и творит насилие», — подчеркнул он.

Вечером 18 августа в минском костеле имени Святых Симеона и Елены прошла межрелигиозная молитва за Беларусь в ходе которой представители духовенства различных религий и конфессий осудили насилие со стороны силовиков, выразили соболезнования пострадавшим во время протестов против официальных итогов президентских выборов, высказались за прекращение кровопролития и насилия, за восстановление справедливости в стране.

27 августа председатель ККЕБ заявил «решительный протест против неправомерных действий силовых структур», которые накануне заблокировали граждан в костеле Святых Симеона и Елены на площади Независимости в Минске во время акции протеста. «Неадекватные и противоправные действия, имевшие место на территории костела Святого Симеона и Святой Елены, должны быть расследованы, а виновные понести наказание в соответствии с законодательством Республики Беларусь», — заявил Кондрусевич.

В тот же день информагентство Katolicka Agencja Informacyjna опубликовало интервью с архиепископом Кондрусевичем, в котором он констатировал, что в стране продолжается конфронтация, а протесты не прекращаются. Он посетовал на то, что «никто не пытается начать диалог», хотя духовенство различных конфессий и религий постоянно к этому побуждает и оппозиция постоянно говорит о диалоге.

Примечательно, что Александр Лукашенко на митинге в свою поддержку в Гродно 22 августа призвал представителей различных конфессий не вмешиваться в вопросы политики. «Меня удивляет позиция наших конфессий. Дорогие мои священнослужители, остепенитесь и займитесь своим делом. В храмы люди должны приходить молиться! Церкви, костелы — не для политики. Туда люди душой должны приходить, как это было всегда», — сказал Лукашенко.

Он призвал служителей церкви «не идти на поводу у отщепенцев». «Вам будет стыдно и позорно за то, какую вы, некоторые, позицию занимаете сейчас. И государство с безразличием на это смотреть не будет», — отметил Лукашенко.