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Лукашенко подписал распоряжение о запуске научно-образовательного спутника БГУ

31.08.2020 18:01 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Министерству образования Беларуси поручено в 2020-2021 годах обеспечить запуск научно-образовательного спутника БГУ.

Источники финансирования расходов, связанных с реализацией данного проекта, утверждены распоряжением Лукашенко.

Запустить спутник планируется в 2021 году. На орбите будет сформирована первая белорусская группировка из двух научно-образовательных спутников для отработки их взаимодействия и координации.

«Принятие распоряжения направлено на популяризацию аэрокосмической отрасли, повышение качества подготовки специалистов и развитие отечественной научной школы этого профиля, а также привлечение талантливой молодежи для разработки наукоемких технологий», - говорится в комментарии к документу.

 
 
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Министерству образования Беларуси поручено в 2020-2021 годах обеспечить запуск научно-образовательного спутника БГУ.
 
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