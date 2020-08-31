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День знаний в СНГ: в Молдове откроют не все школы, в Баку в каждом классе будут учиться 15 школьников
31.08.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Маски, термометры, антисептики и безопасная дистанция. Школы в странах Содружества в этом году начнут работать по новым правилам. Об особенностях учебного процесса узнали корреспонденты «МИР 24».
Молдова
Детские сады, школы и вузы Молдовы примут учеников только после тщательной проверки. Учреждениям нужно подготовиться к работе в условиях пандемии. Закупить дезинфекторы, другие антибактериальные средства. Обеспечить все классы градусниками. Тогда чрезвычайная комиссия общественого здоровья разрешит им начать учебный процесс с 1 сентября.
«Надеемся, что они тщательно подготовятся к приему детей с соблюдением всех необходимых правил. Правительство в июле подготовило инструкцию о том, каким требованиям должны отвечать учебные заведения», – указал молдавский премьер-министр Ион Кику.
Азербайджан
Школы Апшеронского района Баку готовятся к приему первоклассников. В каждом кабинете будут учиться не более 15 человек. Столы расставили так, чтобы расстояние между партами было не менее полутора метров. Еще есть время решить вопрос с обучением старшеклассников. Министерство образования Азербайджана пока не давало указаний об очном или онлайн-режиме. Окончательное решение о начале учебного года вынесет кабинет министров. Это должно произойти в ближайшие дни.
Беларусь
В Беларуси
Армения
Белый верх, черный низ: школьная одежда большинства учащихся Армении подобрана в классической цветовой гамме. Обязательной и одинаковой для всех формы нет, главное – чтобы костюм был удобным. В среднем покупка одежды, обуви, ранца и необходимых канцелярских товаров обходятся родителям в 80 долларов и выше. Учебный год в Армении в этом году начнется 15 сентября.
Санкт-Петербург
В Санкт-Петербурге родители школьников на рюкзаки и форму потратят в среднем три тысячи рублей. Единого стандарта формы нет. Каждое учебное заведение само выбирает дресс-код. Большинство по-прежнему отдает предпочтение классическим брюкам, рубашкам и блузкам.
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День знаний в СНГ: в Молдове откроют не все школы, в Баку в каждом классе будут учиться 15 школьников
Об особенностях учебного процесса в странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».
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