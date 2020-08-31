День знаний в СНГ: в Молдове откроют не все школы, в Баку в каждом классе будут учиться 15 школьников

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Маски, термометры, антисептики и безопасная дистанция. Школы в странах Содружества в этом году начнут работать по новым правилам. Об особенностях учебного процесса узнали корреспонденты «МИР 24».

Молдова

Детские сады, школы и вузы Молдовы примут учеников только после тщательной проверки. Учреждениям нужно подготовиться к работе в условиях пандемии. Закупить дезинфекторы, другие антибактериальные средства. Обеспечить все классы градусниками. Тогда чрезвычайная комиссия общественого здоровья разрешит им начать учебный процесс с 1 сентября.

«Надеемся, что они тщательно подготовятся к приему детей с соблюдением всех необходимых правил. Правительство в июле подготовило инструкцию о том, каким требованиям должны отвечать учебные заведения», – указал молдавский премьер-министр Ион Кику.

Азербайджан

Школы Апшеронского района Баку готовятся к приему первоклассников. В каждом кабинете будут учиться не более 15 человек. Столы расставили так, чтобы расстояние между партами было не менее полутора метров. Еще есть время решить вопрос с обучением старшеклассников. Министерство образования Азербайджана пока не давало указаний об очном или онлайн-режиме. Окончательное решение о начале учебного года вынесет кабинет министров. Это должно произойти в ближайшие дни.

Беларусь

В Беларуси школьные базары работают во всех регионах. В основном в универмагах и крупных торговых центрах. А вот от уличной торговли отказались. В магазинах спрос выше. Ассортимент в этом году увеличен: почти полтысячи моделей для учеников. В основном от белорусских производителей. Цены на форму и школьные принадлежности не изменились. На сборы первоклассника уйдет от 90 до 300 долларов. На старшеклассника примерно на 50 долларов дороже. Но родители могут сэкономить. Есть распродажи старых коллекций, акции и единые дни скидок. В Беларуси традиционно запустили благотворительную акцию «Соберем портфель вместе». Это помощь детям из многодетных семей, сиротам и инвалидам.

Армения

Белый верх, черный низ: школьная одежда большинства учащихся Армении подобрана в классической цветовой гамме. Обязательной и одинаковой для всех формы нет, главное – чтобы костюм был удобным. В среднем покупка одежды, обуви, ранца и необходимых канцелярских товаров обходятся родителям в 80 долларов и выше. Учебный год в Армении в этом году начнется 15 сентября.

Санкт-Петербург

В Санкт-Петербурге родители школьников на рюкзаки и форму потратят в среднем три тысячи рублей. Единого стандарта формы нет. Каждое учебное заведение само выбирает дресс-код. Большинство по-прежнему отдает предпочтение классическим брюкам, рубашкам и блузкам.