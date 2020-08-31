Беларусь примет ответные меры в отношении балтийских стран

Беларусь примет ответные меры против балтийских стран, объявивших о визовых санкциях в отношении высокопоставленных белорусских чиновников, следует из комментария пресс-секретаря внешнеполитического ведомства Анатолия Глаза.

«Мы внимательно ознакомились с заявлениями литовской, латвийской и эстонской сторон. Как бы то ни было, это наши соседние страны, поэтому их мнение имеет для нас значение. Хотя в свете последних поспешных шагов, к сожалению, все меньше и меньше. И это прискорбно констатировать», — сказал Глаз.

Представителю МИД «непонятно, каким образом данный шаг Литвы, Латвии и Эстонии призван поддержать суверенитет и независимость Беларуси, о которой так много с их стороны говорилось и говорится». «Но вот такое настойчивое желание наступать на одни и те же грабли и бездумно ходить по замкнутому кругу точно вызывает искреннее разочарование. Как известно, "самая большая глупость – это делать то же самое и надеяться на другой результат», — заявил пресс-секретарь.

«История нашего независимого государства красноречиво подтверждает, что какие-либо попытки санкционного воздействия на Беларусь приводят их инициаторов лишь к обратному эффекту, — подчеркнул он. — Абсолютно убеждены, что сегодняшнее решение Литвы, Латвии и Эстонии также не станет исключением».

«Более того, наши балтийские соседи еще и запустили санкционную спираль. Мы заявляли ранее, что Беларусь вынуждена будет принять адекватные ответные меры в отношении инициаторов таких шагов. И это будет сделано. Мы будем терпеливо дожидаться момента, когда здравый смысл в головах наших партнеров возобладает. Уверены, что этот момент наступит быстрее, чем некоторым может показаться», — заявил Глаз.

В санкционный список внесены: Александр Лукашенко, Виктор Лукашенко, глава Администрации президента Игорь Сергеенко и его заместители Максим Рыженков, Ольга Чуприс и Дмитрий Крутой, заместитель управляющего делами президента Геннадий Богдан, глава ЦИК Лидия Ермошина и члены ЦИК Вадим Ипатов, Елена Дмухайло, Светлана Кацубо, Игорь Плышевский, Олег Слижевский, Ирина Целиковец, глава КГБ Валерий Вакульчик, глава Комитета госконтроля Иван Тертель, председатель Следственного комитета Иван Носкевич и его заместители Алексей Волков, Сергей Аземша и Андрей Смаль, генеральный прокурор Александр Конюк, глава МВД Юрий Караев и его заместители Геннадий Казакевич, Александр Барсуков, Сергей Хоменко и Юрий Назаренко, начальник главного управления охраны правопорядка и профилактики МВД Роман Мельник, начальник ГУВД Мингорисполкома Иван Кубраков, заместитель начальника департамента охраны МВД — начальник управления идеологической работы и кадрового обеспечения Олег Шаблыко, госсекретарь Совбеза Андрей Равков.